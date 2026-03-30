Affari Tuoi, la calabrese Simona vince alla Regione Fortunata grazie alla scelta del padre

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Vittoria alla Regione Fortunata nella puntata del 30 marzo di Affari Tuoi. Il mese si è chiuso con un sorriso largo, quasi liberatorio, celebrando il trionfo della calabrese Simona. Ancora una volta la fortuna ha scelto di posarsi sulla Calabria. Appena qualche puntata prima, infatti, Iside di Reggio Calabria aveva trovato ben 200.000 euro nel suo Pacco Nero.

Chi è Simona, la protagonista di Affari Tuoi del 30 marzo

Per Simona è bastata una sola serata. Arrivata da Catanzaro, è stata subito sorteggiata per giocare, come se il destino avesse già deciso di metterla al centro della scena. Vive a Rende, ha accanto a sé un compagno da dodici anni e da dieci è mamma di Sofia. Nella vita è ingegnere, abituata ai calcoli e alla razionalità, ma in questa serata ha dovuto lasciare spazio anche all’intuito. Al suo fianco, il padre Giustino, geometra, presenza solida e rassicurante: è stato lui a sostenerla passo dopo passo, fino a scegliere la Regione Fortunata vincente.

La partita, la Regione Fortunata, la vincita

Il percorso di padre e figlia non è stato affatto semplice. La partita si è snodata tra incertezze e momenti difficili, con più ombre che luci. Eppure Simona non si è mai fermata davvero. Ha continuato ad avanzare, fino a raggiungere la Regione Fortunata, salutando nel frattempo il sogno più grande di sbancare completamente il gioco di mamma Rai.

Al momento decisivo, le strade si sono divise. Simona ha scelto la Liguria, puntando ai 100.000 euro. Giustino, invece, ha seguito il suo istinto e ha indicato il Veneto, dove si nascondevano 50.000 euro. Tra padre e figlia, uno solo ha visto davvero lontano. Ed è stato lui.

Ancora una volta Affari Tuoi ha apparecchiato un finale dal sapore delle cose semplici ma preziose. 50.000 euro vinti alla Regione Fortunata, tra emozione, incredulità e orgoglio. Una cifra importante, certo, ma ancora di più lo è stato quel momento condiviso tra padre e figlia. Intanto, Affari Tuoi si ferma nella giornata di martedì 31 marzo, tornando in onda il 1° aprile.