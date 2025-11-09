Affari tuoi, intende donare parte del montepremi, fa piangere l’amata ma Sebastiano non vince

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella vita, avere buone intenzioni non basta e lo sa bene il concorrente Sebastiano, protagonista della puntata del 9 novembre di Affari Tuoi, che è stata un concentrato di divertimento ed emozione. Dopo la conclusione dell’avventura del pugliese Daniele, Stefano De Martino ha accolto in studio il rappresentante del Veneto, che ha conquistato il pubblico di Rai 1 con la sua profonda sensibilità e la sua storia d’amore. Il concorrente si è mostrato romantico, affettuoso e profondamente legato alla sua compagna Aurora, commuovendo tutti non solo per il loro legame, ma anche per la nobile causa che lo ha spinto a partecipare al gioco.

Sebastiano racconta il suo incontro con Aurora: ‘Ho perso la testa’

Sebastiano lavora come petacarte, ossia affligge i manifesti. È originario di Onigo di Piave e, per sua stessa ammissione, tende a sudare molto. Per questo motivo De Martino ha ironicamente incaricato Herbert Ballerina di aiutarlo con un fazzoletto nei momenti più critici.

Accanto a lui c’era Aurora, la donna che gli ha rubato il cuore, protagonista di un incontro che sembra uscito da una commedia romantica. “Finito il lockdown, un mio caro collega mi ha invitato a bere un prosecchino. Fuori dal locale c’era anche Aurora con un’amica. Io ho perso la testa”, ha raccontato Sebastiano, visibilmente emozionato, ricordando di averla corteggiata per quasi cinque mesi prima di conquistarla.

Il concorrente di Affari tuoi fa piangere la fidanzata

La partita era cominciata nel migliore dei modi: sei tiri impeccabili e un podio intatto. Poi Sebastiano ha deciso di cambiare il suo numero, abbandonando il 17 per prendere il 9. Una scelta che, purtroppo, si è rivelata sfortunata, perché nel pacco precedente c’erano 300.000 euro. La prima offerta del “dottore”, pari a 20.000 euro, non lo ha convinto.

Con voce rotta dall’emozione, il concorrente ha poi spiegato la ragione profonda della sua partecipazione: “Aurora era una bimbetta quando ha perso la mamma per un tumore… io vorrei donare una parte della vincita a un’associazione oncologica”. Queste parole hanno fatto piangere la sua compagna.

Rifiuta l’ultimo cambio e perde tutto

In un colpo di scena insolito, Sebastiano ha deciso di cambiare nuovamente pacco, scambiando il 9 con il 7, salvo poi tornare sui suoi passi e riprenderselo più tardi. Ha rifiutato con coraggio tutte le offerte successive – 25.000, 30.000 e 35.000 euro – fino ad arrivare al momento finale con due soli pacchi rimasti: uno da 100 euro e uno da 30.000.

Nonostante l’ultima possibilità di cambio, ha scelto di tenersi stretto il 7, ma il destino non gli è stato favorevole. Nel suo pacco c’erano soltanto 100 euro, ma la sua storia e la sua generosità hanno comunque lasciato un segno profondo nel cuore del pubblico.