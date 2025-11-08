Affari tuoi, il pugliese Daniele cambia il suo pacco da 300.000 euro e torna a casa con una ricca offerta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alla trentesima puntata, il pugliese Daniele ha chiuso la sua avventura ad Affari tuoi. A giocare con lui è stato il fratello Alessio, testimone del suo successo finale. Daniele arrivava da due puntate scoppiettanti, in cui i concorrenti della trasmissione condotta da Stefano De Martino avevano vinto 75 mila euro. Fortunatamente, il pugliese non ha deluso le aspettative anche se ha portato a casa una cifra di gran lunga inferiore.

Chi è Daniele, il concorrente di Affari tuoi dell’8 novembre 2025

Daniele ha due fratelli: Alessio e Davide. Quest’ultimo è il maggiore e non era presente in studio, mentre Alessio era al suo fianco. Il concorrente viene da Barletta, in Puglia, e lavora come magazziniere di giorno e vocalist di notte.

Nei primi sei tiri non è riuscito a trovare Gennarino, rinunciando così alla possibilità di vincere mille euro. Il Dottore è partito con una prima offerta di 30.000 euro, per poi scendere a 20.000. In entrambe le circostanze Daniele ha deciso di continuare a giocare, rifiutando anche le successive offerte da 30.000 e 10.000 euro.

Un cambio sfortunato

Durante la puntata ha cambiato il pacco numero 15 con il 14, scoprendo poi di essersi lasciato sfuggire la possibilità di vincere 300.000 euro. Rimasto con 20.000 da una parte e un pacco da 50.000 dall’altra, Daniele ha ragionato sull’ultima offerta del Dottore: 35.000 euro.

Alessio era propenso al rischio, anche perché nel peggiore dei casi sarebbero tornati a casa con 20.000 euro, ma Daniele ha preferito intascarsi l’assegno da 35.000 euro. Cosa aveva nel suo pacco? La cifra più piccola, quindi ha fatto bene ad accettare!