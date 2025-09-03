Affari Tuoi, il toscano Maicol capitola all’offerta, ma nel suo pacco aveva un ricco montepremi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ad Affari Tuoi la seconda puntata ha regalato tensione e colpi di scena con protagonista Maicol, giovane toscano affiancato da Genny, la sua dolce metà. Dopo la disfatta della Calabria, il concorrente di Pistoia ha tentato la fortuna con il pacco numero 14, inseguendo il sogno di completare la ristrutturazione della casa condivisa con la fidanzata. Tra offerte allettanti rifiutate e cambi di pacco, Maicol ha mantenuto sangue freddo fino all’ultimo. La sua avventura si è conclusa con l’accettazione dell’offerta, scoprendo poi cosa nascondeva davvero il suo pacco…

L’avventura di Maicol ad Affari Tuoi: il suo curioso passato e il progetto con la fidanzata

Maicol, originario di Pistoia, ha un passato curioso. Da giovane gli avevano affibbiato un soprannome particolare: Miguel. Il motivo deriva dal fatto che il ragazzo ci provava con le spagnole ma sapeva dire soltanto “Miguel”. Poi ha conosciuto Genny, la sua fidanzata, e ha messo la testa a posto. I due stanno insieme da otto anni e convivono da due.

La giovane coppia mirava a vincere un bel montepremi, che permettesse loro di portare a termine i lavori di ristrutturazione della casa. “Sappiamo il valore dei soldi, lui lavora da quando è uscito dal liceo. Io ho fatto l’università e ho iniziato subito a lavorare”, ha raccontato Genny. Il concorrente lavora in un supermercato come gastronomo, precisamente al banco taglio. La ragazza, invece, è un’infermiera.

Il toscano accetta l’offerta, ma ecco quanto aveva nel suo pacco

Con il pacco numero 14 è iniziata l’avventura di Maicol ad Affari Tuoi. Purtroppo la partenza non è stata positiva, poiché sono usciti più pacchi rossi che blu. Il dottore, come prima mossa, ha offerto 28.000 euro, ma il ragazzo non ha voluto accettare. I successivi tre tiri hanno riequilibrato un po’ il tabellone, spingendo il dottore a offrire il cambio. Per il momento Maicol ha preferito continuare con il 14, salvo poi prendere il 15. Una mossa fortunata, poiché nel suo pacco precedente c’erano solamente 500 euro!

Andando avanti con il gioco, il toscano ha respinto ben due volte le offerte da 35.000 e quella da 21.000 euro. Rimasto con 200 da una parte e 75.000 dall’altra, il concorrente ha capitolato all’ultima offerta del dottore, da 28.000 euro. A questo punto, infatti, non se l’è sentita di rischiare. Poco dopo ha scoperto che nel suo pacco aveva… 75.000 euro! Un gran peccato per Maicol e Genny.