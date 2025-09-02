Affari Tuoi, debutto sfortunato per la Basilicata e Stefano De Martino: cambia anche la Regione Fortunata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si sono riaccese le luci al Teatro delle Vittorie per la nuova stagione di Affari Tuoi, condotta per il secondo anno consecutivo da Stefano De Martino. La prima puntata ha visto protagonista la Basilicata, rappresentata da Pompea, accompagnata dal padre Francesco, pensionato sessantenne che si definisce un “barzellettiere”.

Il programma si è presentato con uno studio rinnovato e con una novità assoluta: il Pacco Nero, il cui contenuto resta segreto persino al dottore (solo il notaio ne è a conoscenza). All’interno può celarsi una cifra da 0 a 300.000 euro, rendendo possibile la presenza di somme duplicate in partita. E non è tutto, persino la Regione Fortunata è stata investita da un piccolo rinnovamento!

Affari Tuoi debutta con la Basilicata: chi è Pompea

Pompea, originaria di Vaglio, ha pescato inizialmente il pacco numero 12, ma alla prima offerta del dottore ha accettato il cambio, scegliendo il numero 17, per lei particolarmente significativo. Dopo una serie di tiri sfortunati, che hanno fatto sparire dal gioco cifre importanti come 100.000, 200.000 euro, 300.000 euro e perfino il Pacco Nero, la concorrente si è trovata con soli 75.000 euro e cinque pacchi blu. A questo punto ha deciso di non cedere al cambio, ma la sua speranza maggiore si è infranta quando anche l’ultimo premio consistente è stato eliminato!

La nuova Regione Fortunata: cosa è cambiato?

Si è così reso necessario procedere con la Regione Fortunata, anch’essa rinnovata. Rispetto alla precedente stagione, i concorrenti scelgono due opzioni, la prima mette in palio 100.000 euro, mentre la seconda 50.000 euro. Pompea ha indicato come opzioni Emilia-Romagna e Veneto, con in mezzo la Sardegna. Dopo l’esclusione del Veneto, il verdetto finale ha premiato la Sardegna, lasciando la concorrente a mani vuote. Un debutto amaro, dunque, per la nuova stagione di Affari Tuoi e soprattutto per Pompea, che sperava in un aiuto concreto per realizzare il sogno di acquistare una casa. I telespettatori avranno gradito queste novità?