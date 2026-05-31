Affari Tuoi, Igor sfiora il colpaccio: finale ‘in rosso’ per lui

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Protagonista della serata di Affari Tuoi è stata la Lombardia, rappresentata da Igor. Il mese si è chiuso con un finale tutto in rosso, nel quale il concorrente si è ritrovato sospeso tra 10.000 e 100.000 euro. A quel punto, come spesso accade, il Dottore ha tirato fuori l’artiglieria pesante per mettere ulteriormente in difficoltà il malcapitato di turno. Ma vediamo come è andata a finire per Igor.

Chi è Igor, protagonista di Affari Tuoi del 31 maggio

Igor viene da Rodigo, in provincia di Mantova, ed è un ufficiale d’anagrafe e stato civile. Al suo fianco c’era la moglie Elisa, 37 anni, impiegata in un ufficio peritale. La loro è una storia nata in modo particolare e autentico. All’epoca, infatti, Igor era fidanzato con una collega dell’attuale moglie. Tuttavia, la sua ex compagna, con la quale stava da otto anni, lo tradiva e ogni sera gli diceva di uscire proprio con Elisa. «Era tipo Elisa Calcetto, capito?», ha raccontato con ironia. A un certo punto Igor ha iniziato a insospettirsi e ha deciso di contattare Elisa, chiedendole dove andassero tutte le sere lei e la sua fidanzata. È stato così che la verità è venuta a galla e che Igor ha trovato il coraggio di voltare pagina, dando inizio a un nuovo capitolo della sua vita.

La partita finisce in rosso: quanto ha intascato Igor

Fin dall’inizio il concorrente lombardo ha scelto di tenersi stretto il pacco numero 11. Ha rifiutato le prime offerte da 29.000, 36.000 e 20.000 euro, continuando a credere nella sua scelta. La tensione è cresciuta progressivamente fino al momento decisivo, quando sul tabellone sono rimasti soltanto due pacchi rossi: uno da 10.000 euro e l’altro da 100.000 euro. Di fronte all’ennesima proposta del Dottore, Igor si è trovato davanti a una decisione difficilissima. Alla fine ha scelto di accettare l’assegno da 50.000 euro. Una scelta che gli ha garantito una vincita importante, ma che ha assunto un sapore diverso pochi istanti dopo, quando ha scoperto di aver lasciato andare proprio il pacco da 100.000 euro. Un epilogo leggermente amaro e al contempo sorprendente, capace di lasciare il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.