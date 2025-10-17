Affari tuoi, Gaia da Riccione rifiuta un vertiginoso assegno da 150 mila euro: ecco quanti ne ha vinti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non sempre chi non risica non rosica, ma a volte è proprio vero che un piccolo azzardo può valere più di mille rimpianti. Dopo l’avventura del molisano Angelo, Affari Tuoi ha acceso nuovamente le luci sul palco per dare spazio a Gaia, proveniente dall’Emilia Romagna. Ancora una volta il Dottore si è ritrovato ad avere a che fare con due sorelle, sudando le fatidiche sette camice. Il finale si è rivelato… interessante!

Affari tuoi, la puntata del 17 ottobre 2025

Gaia arriva da Riccione e nella vita è educatrice di nido, un mestiere che le riempie il cuore e che condivide con la sorella Alice, presente accanto a lei in studio come supporter. Entrambe abituate a gestire i piccoli e le loro emozioni, si sono trovate a vivere un gioco fatto di scelte difficili, cambi improvvisi e offerte che facevano tremare le mani.

Nei primi sei tiri, le sorelle hanno dovuto salutare pacchi importanti, tra cui quelli da 200.000 e 75.000 euro. Quando il Dottore ha proposto il cambio, Gaia non ci ha pensato due volte: ha lasciato il pacco 14 per prendere il 13.

Dopo altri tre tiri, Pasquale ha rilanciato con la regola dell’alternanza e una prima offerta da 30.000 euro, subito rifiutata. Anche quando la proposta è stata ripetuta, Gaia ha mantenuto il sangue freddo, mostrando una determinazione rara perfino nel celebre gioco dei pacchi.

Con coraggio e intuito, ha cambiato pacco altre due volte, scegliendo prima l’8 e poi il 10. A quel punto, in gioco erano rimasti solo un pacco blu da 5 euro e due pacchi rossi dal valore di 50.000 e 300.000 euro. Il Dottore ha provato a tentarla con un’offerta da 50.000 euro, ma Gaia, fedele alla sua intuizione, ha detto ancora una volta di no. Una scelta che sembrava azzardata, ma che si è rivelata vincente, perché i 5 euro sono stati subito scartati, lasciando in gioco solo cifre importanti.

La mossa azzardata di Gaia

Nel frattempo, Herbert Ballerina ha annunciato il codice vincente della Lotteria Italia: F 337322, venduto a Darfo Boario Terme. Poi tutta l’attenzione è tornata su Gaia e Alice, pronte a vivere il momento decisivo. L’ultima offerta del Dottore è stata di 150.000 euro. Un assegno che avrebbe fatto vacillare chiunque, ma Gaia lo ha fatto scivolare nel distruggi documenti.

Peccato però che nel suo pacco vi fossero “solo” 50.000 euro. Una vincita comunque importante, ma soprattutto una lezione di vita: a volte la vera fortuna non è indovinare il numero giusto, ma avere la forza di rischiare e di crederci fino alla fine.