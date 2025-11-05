Affari tuoi, ribaltone finale per Arianna: il suo grande sogno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puntata dal finale sorprendente per Arianna, che ha vissuto la sua ultima avventura ad Affari Tuoi accompagnata dalla sorella Ilaria. La concorrente toscana, determinata e sognatrice, ha partecipato al programma con la speranza di realizzare un grande desiderio. La sua partita è stata caratterizzata da offerte altalenanti, scelte difficili e un colpo di scena conclusivo.

Chi è la concorrente di Affari tuoi del 5 novembre 2025

Arianna, originaria di Calci, ha 30 anni e lavora nella motorizzazione occupandosi di mansioni amministrative. La sorella Ilaria, invece, vive a Cascina e lavora come commessa in un supermercato. Le due si sono descritte come completamente opposte nel carattere: Ilaria è la più vivace e ribelle, mentre Arianna è più tranquilla e riflessiva.

Il sogno di Arianna

Il numero 13, scelto inizialmente da Arianna, non l’ha accompagnata fino alla fine. A un certo punto, infatti, ha deciso di cambiare e prendere il numero 10. Dopo i primi sei tiri, il jackpot da 4.000 euro era ancora intatto, ma la concorrente ha ricevuto una prima offerta di 30.000 euro. Pur essendo una cifra importante, Arianna ha deciso di rifiutarla per continuare a inseguire il suo sogno: acquistare una casa. Per lei non sarebbe soltanto un desiderio, ma un vero traguardo dopo tante difficoltà. Attualmente vive in affitto e spera, un giorno, di poter avere una casa tutta sua. Inoltre, ha espresso il desiderio di aiutare la sorella, che ha due bambini, donandole una parte della vincita per alleggerirle un po’ la vita.

L’ultima mossa ribalta il finale

Il Dottore ha ripetuto più volte l’offerta di 30.000 euro, ma Arianna non ha ceduto. Proseguendo nel gioco, sono usciti anche i pacchi contenenti 15.000 e 25.000 euro. A quel punto la concorrente ha deciso di cambiare nuovamente, scegliendo il numero 7. Alla fine, però, le sono rimaste soltanto due possibilità: 15.000 euro o il temuto zero.

Il Dottore le ha proposto un ulteriore cambio, che Arianna ha accettato con la speranza di ribaltare l’esito della partita. E il colpo di scena è arrivato davvero: grazie a questa ultima scelta, lei e la sorella hanno portato a casa una vincita di 15.000 euro in gettoni d’oro.