Affari tuoi, finale sventurato per Dado: in lacrime per la morte del fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un giorno senza rischio è come non vissuto: questo è il motto del concorrente che ha giocato la sua ultima partita ad Affari Tuoi. Dopo l’Abruzzo (qui per scoprire com’è finita) è arrivato il turno della Sardegna. A rappresentare quest’isola italiana è stato il vigile del fuoco Dado, che si è messo a piangere nel mezzo della sua partita raccontando di aver perso il fratello.

Dado, chi è il vigile del fuoco concorrente del 4 novembre di Affari tuoi

In origine Dado lavorava come tappezziere presso un’azienda di famiglia. Crescendo ha fatto il servizio militare, finendo per appassionarsi a questo mestiere e scegliendo di rimanere in questo campo. È sposato con Samuela, che si occupa di assicurazioni a Olbia, città dove abitano i due coniugi. Legati da 16 anni, hanno un figlio di nome Riccardo.

L’ultima avventura di Dado ad Affari Tuoi è iniziata con il pacco numero 9. Nei primi sei tiri, il sardo non ha avuto la fortuna di trovare Gennarino, quindi non si è aggiudicato il jackpot di 2.000 euro. Dopo la proposta di cambio (rifiutata), è arrivata la prima offerta di soli 10.000 euro, che Dado ha rifiutato.

Successivamente, il vigile del fuoco ha lasciato andare il 9 per prendere il 6, dichiarando che un giorno senza rischio è come non vissuto. Parole sensate e profonde, soprattutto dette da chi la vita la rischia lottando contro il fuoco. Nel pacco precedente, Dado aveva lo zero!

Concorrente in lacrime per la morte del fratello: il finale sventurato

E dopo aver detto di no all’ennesimo assegno da 10.000 euro, a un certo punto la situazione si è fatta più incandescente che mai, con un pacco da 100.000 euro e due pacchi blu ancora in ballo. Quando il Dottore ha riproposto il cambio, Dado si è commosso ricordando la data della morte del fratello, il giorno 6. Ma questo numero racchiude più gioie che dolori per il vigile del fuoco, che ha deciso di fidarsi fino alla fine del suo pacco, rifiutando il cambio.

Purtroppo non è stata una mossa propizia, perché nel tiro successivo l’uomo ha visto sfumare la possibilità di sbancare Affari Tuoi. A questo punto si è passati alla Regione Fortunata, ma non è andata a buon fine. Purtroppo Dado e la moglie sono tornati a casa con un pugno di mosche in mano.