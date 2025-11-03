Affari tuoi, il poliziotto Federico si fida della figlia e vince 50 mila euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È arrivato il turno di Federico, poliziotto abruzzese dal cuore grande e dallo sguardo sincero. La sua avventura ad Affari Tuoi è cominciata in salita, con una partita che non sembrava promettere nulla di buono. Eppure, a volte, basta un segno per credere fino in fondo. Federico ha deciso di affidarsi al pacco che la sorte gli aveva assegnato, lo stesso numero scelto dalla figlia minore. Un dettaglio che per lui valeva più di qualsiasi statistica. E proprio quel gesto di fiducia ha cambiato tutto, trasformando la tensione in un’esplosione di felicità.

Affari tuoi, puntata 3 novembre: tocca a Federico dall’Abruzzo!

Federico viene da Teramo, ha 32 anni ed è assistente della Polizia di Stato da 12 anni. Accanto a lui, da sempre, c’è Vittoria, la donna con cui condivide la vita e l’amore dal 2010. Lavora come impiegata in un’azienda metalmeccanica e insieme hanno due splendide figlie. Quando la trasmissione ha deciso di omaggiare la Polizia con il loro inno, l’emozione ha riempito lo studio: un riconoscimento sentito, che ha reso quel momento ancora più speciale.

La partita di Federico e Vittoria, si fidano della figlia e vincono

La partita non è stata affatto semplice. Niente jackpot per Federico, che non è riuscito a trovare Gennarino entro i primi sei tiri. Le prime due offerte del Dottore — 30 mila euro — non lo hanno convinto. Poi la proposta è scesa a 15 mila, e infine a 5 mila euro. Ma il poliziotto abruzzese non si è lasciato intimorire. Ha continuato con calma e determinazione, fidandosi del suo istinto e del suo numero fortunato, fino a ritrovarsi con solo due possibilità: 50 mila euro o 500 euro.

Il Dottore, con la sua solita astuzia, ha tentato l’ultima carta proponendo il cambio. Federico e Vittoria si sono guardati, si sono stretti la mano e hanno deciso di restare fedeli al pacco 15. È stato il colpo di scena perfetto: dentro c’erano proprio i 50 mila euro. Un urlo liberatorio, un abbraccio pieno di gioia e lacrime di incredulità. Questa volta, il Dottore ha dovuto arrendersi. La vittoria è andata a Federico, e con lei la conferma che a volte il cuore sa scegliere meglio di chiunque altro.