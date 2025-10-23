Affari tuoi, Adriano e la moglie giocano per estinguere un mutuo e trovano il Pacco Nero: ‘pesavo 130 kg’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo 32 puntate di paziente attesa, Adriano ha finalmente ottenuto la sua occasione ad Affari tuoi. È un uomo come tanti, con una famiglia alle spalle, un lavoro che lo costringe ad alzarsi presto ogni mattina, un mutuo da pagare e un sogno nel cassetto. La sua partita è stata un continuo saliscendi di emozioni, ma è stato il finale a tenere tutti con il fiato sospeso: Adriano, infatti, si è ritrovato tra le mani il misterioso Pacco Nero. Nel corso della sua partita, l’uomo ha rivelato un retroscena sul suo passato.

Affari tuoi, puntata 23 ottobre 2025

Originario di Foligno, in Umbria, Adriano ha 39 anni e lavora come operatore ecologico. È sposato da otto anni con Mirza, 37 anni, impiegata amministrativa in una clinica ortopedica. Insieme hanno due bambini e, nel corso della puntata, si sono sostenuti a vicenda con grande complicità. Tra i sogni della coppia, non solo estinguere o perlomeno limare il mutuo, ma anche un altro particolare che riguarda prevalentemente Adriano. “Ero un po’ sovrappeso, abbondante, pesavo 130 kg. Con una dieta sono dimagrito, sacrifici, sport, è diventato il mio pallino lo sport, per aiutare i ragazzi che hanno il mio stesso problema“, ha raccontato l’umbro.

Il fato ha voluto che il primo pacco di Adriano fosse il numero 10, un numero che però non lo convinceva del tutto. “Abbiamo fatto un po’ di danni”, ha scherzato Stefano De Martino durante la prima telefonata del Dottore. Nonostante i dubbi iniziali, Adriano ha deciso di tenere il pacco numero 10. Alla seconda telefonata è arrivata la prima offerta: 20 mila euro. Rifiutata.

Col passare dei turni, però, ha visto sparire i grandi premi, e a quel punto ha deciso di sostituire il numero 10 con il 17. Nemmeno la successiva offerta da 10 mila euro lo ha convinto a fermarsi. E quando è arrivato al duello finale, con solo due opzioni rimaste – 10 euro o il misterioso Pacco Nero – Adriano ha rifiutato la Regione Fortunata, deciso ad andare fino in fondo. L’ultima proposta del Dottore è stata di 25 mila euro. Dopo un’attenta riflessione, ha deciso di accettare, salvo poi scoprire che nel suo pacco c’era proprio il Pacco Nero, dal valore di 30 mila euro.

Un gran sollievo per lui e per la moglie, che hanno potuto tirare un respiro di sollievo sapendo di aver rinunciato solo a una piccola differenza. Con quella somma potranno finalmente alleggerire il peso del mutuo e concedersi un po' di serenità in più.