Affari tuoi, Giorgia gioca per aiutare la mamma e commuove con la sua storia

Archiviata l’amara avventura della calabrese Maria Grazia, Affari tuoi ha proseguito con la prossima concorrente. Questa volta è arrivato il turno di Giorgia, dalla Lombardia, che ha pazientato per 21 puntate prima di ottenere la possibilità di giocare. Due fratelli contro il Dottore, protagonisti di una partita definita da Lupo “da record”, per via dei quattro cambi che si sono verificati. Ma ciò che ha colpito maggiormente è stata la storia toccante di Giorgia, riguardante la mamma.

Il mestiere di Giorgia disorienta Stefano De Martino: ecco cosa fa la concorrente

Da un paese della Lombardia, Caronno Pertusella, è arrivata Giorgia. La donna ha compiuto da poco gli anni, spegnendo 33 candeline. Il nome del suo mestiere ha disorientato Stefano De Martino e gran parte degli spettatori. Quando Giorgia ha detto di essere una Guest Relation Manager, il conduttore ha chiesto chiarimenti in italiano, scoprendo che è responsabile della gestione degli ospiti in un hotel a 5 stelle di lusso.

“Una volta sono stato in un hotel di lusso. Ho capito finalmente cosa fa il Guest Relation Manager. Sono quelli che, quando arrivi, dicono ‘benvenuti nella nostra struttura. Per qualsiasi cosa c’è la mia collega’”, ha ironizzato De Martino.

Vinto il jackpot

Giorgia ha pescato dalla ruota il numero 20. A giocare al suo fianco c’era suo fratello Edoardo, ciclista per 14 anni, che attualmente studia Scienze della Comunicazione all’università. Nei primi sei pacchi, la lombarda è riuscita a trovare quello con Gennarino, aggiudicandosi il jackpot di mille euro.

Alla prima proposta, Giorgia ha accettato il cambio offertole dal Dottore della trasmissione. È stato così che il 20 è stato rimpiazzato dal numero 15. Durante il tragitto per andare a cambiare pacco, la concorrente ha perso una scarpa rischiando di cadere, cosa che per fortuna non è accaduta.

Pochi istanti dopo, la 33enne ha esultato perché ha lasciato andare un pacco da 5 euro. A questo punto Herbert Ballerina ha annunciato il codice del tagliando della Lotteria Italia, estratto in questa giornata: A 423707, venduto a Giarre (CT).

La commovente storia sulla mamma

Sulla scia di Paolo Bonolis, Herbert si è prestato alla toccatina del suo lato B, seppur controvoglia. Per quanto riguarda le offerte in denaro, Giorgia ha declinato quella da 21.000 e poi quella da 30.000 euro, seppur con difficoltà, raccontando che questa cifra avrebbe aiutato sua madre. “I miei genitori sono separati. La mamma è l’esempio che io ho avuto di donna… è tutto per me, ed è la donna che vorrei essere. È una donna tosta, determinata, una viaggiatrice. È un’agente di viaggio e grazie a lei faccio il mio lavoro, che mi piace tantissimo. Ho viaggiato tanto e ho vissuto all’estero, e lo devo a lei che mi ha insegnato tanto. Spero di renderla fiera, e per tutto quello che ha fatto per noi… prima viene lei e poi vengo io. Per questo l’aiuterei sicuramente”. Con queste parole, Giorgia ha commosso il fratello Edoardo fino alle lacrime.

Il gesto finale che cambia la sorte della lombarda: ecco quanto ha vinto ad Affari tuoi

Andando avanti, Giorgia ha scelto di cambiare un’altra volta il numero del suo pacco, prendendo il 6. Purtroppo la situazione è peggiorata a tal punto che l’ultima offerta è stata quella da 3.000 euro, che ha rifiutato. A metà tra la vincita da 20.000 e quella da zero, la concorrente si è vista offrire un ulteriore cambio. Giorgia ha riflettuto con attenzione prima di lasciar andare il 15 per il 6. Avrà fatto la mossa giusta? A quanto pare sì: ha vinto 20.000 euro in gettoni d’oro. La puntata si è chiusa con il balletto.