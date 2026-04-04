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Adriano Carbone: “Il paradosso della pineta di Siponto: tra selfie e voragini in città”

IL DIARIO DEL FALLIMENTO: TRA SELFIE IN PINETA E VORAGINI IN CITTÀ

Cari concittadini, la propaganda ha le gambe corte, ma le buche a Manfredonia sono profondissime. Mettiamo in fila i fatti, perché l’incoerenza di questa Amministrazione è ormai uno schiaffo in faccia ai cittadini.

IL PARADOSSO DELLA PINETA DI SIPONTO

I PROCLAMI: Era Marzo 2025 e ci avete inondato di post e video trionfali: “La Pineta è finalmente pulita e sicura”, “Restituita ai vecchi fasti”, “Godimento in tranquillità per turisti e cittadini”.

LA REALTÀ: Oggi, a 48 ore da Pasquetta, arriva l’ordinanza di CHIUSURA TOTALE. Motivo? Lo scrivete voi nell’Ordinanza Sindacale “Instabilità del patrimonio arboreo e rischio caduta”.

Sindaco, ci spieghi e si faccia spiegare dai suoi Assessori: se la manutenzione straordinaria è stata fatta e l’area è “sicura”, come può un evento meteo di fine marzo renderla inagibile per Pasqua? La verità è che avete passato la scopa a terra per fare le foto, ma vi siete dimenticati di controllare gli alberi. Avete curato l’estetica per i like e ignorato la sicurezza reale.

MANFREDONIA COME UNA GROVIERA: TUTTA LA CITTÀ AFFONDA

Mentre vi scambiate ringraziamenti e pacche sulle spalle tra assessori, Manfredonia è diventata un percorso a ostacoli pericoloso:

STRADE COLABRODO: In tutta la città, dalle periferie al centro, le buche dopo le piogge sono diventate vere e proprie voragini. Nessun intervento tempestivo, nessuna squadra in strada. Solo l’abbandono totale.

IL CANALONE DELLA VERGOGNA: La discesa del canalone vicino alla Clinica San Michele è l’emblema della vostra approssimazione. Una criticità strutturale nota a tutti, che a ogni pioggia mette a rischio la pubblica incolumità. Cosa aspettate per intervenire? Un’altra ordinanza “urgente” quando sarà troppo tardi?

IL VERDE ABBANDONATO: La manutenzione in città è inesistente. I parchi sono giungle o zone rosse. La vostra “programmazione” appare solo nei comunicati stampa, mai per strada.

IL FALLIMENTO È SERVITO.

Chiudere la Pineta proprio nei giorni di massimo afflusso turistico è la firma sulla vostra incapacità gestionale. Non sapete prevenire, sapete solo mettere i lucchetti per coprire le vostre mancanze.

Sindaco, meno selfie e più bitume. Meno ringraziamenti e potature spot e più programmazione della gestione del verde pubblico. Manfredonia merita amministratori che guardino oltre lo schermo di uno smartphone. Merita strade sicure e parchi aperti, non una città “chiusa per inefficienza”.

ORA TOCCA A VOI: FACCIAMO VEDERE LA VERA MANFREDONIA!

Visto che per l’Amministrazione va tutto bene, aiutiamoli a ritrovare la vista.

Inviateci nei commenti o in privato le FOTO delle buche, delle voragini e dello stato del verde nei vostri quartieri. Dal Canalone San Michele alle strade di ogni rione, documentiamo il degrado che l’Amministrazione finge di non vedere.

Facciamo sentire la voce di chi la città la vive davvero, non solo nei post di propaganda.

Adriano Carbone su Facebook