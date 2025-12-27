Addio a Perry Bamonte, chitarrista storico dei The Cure

Il mondo della musica rock piange la scomparsa di Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure, venuto a mancare all'età di 65 anni nella sua casa di Londra la notte della...

Il mondo della musica rock piange la scomparsa di Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure, venuto a mancare all'età di 65 anni nella sua casa di Londra la notte della Vigilia di Natale, dopo una breve malattia.

Una carriera leggendaria nel cuore del rock britannico

Bamonte è stato membro della celebre band britannica dal 1990 al 2005, contribuendo a definire il sound unico che ha reso i The Cure una delle formazioni più influenti della storia del rock. La notizia è stata comunicata direttamente dalla band attraverso il proprio sito ufficiale, dove Robert Smith e gli altri membri hanno espresso il loro profondo dolore.

"Silenzioso, intenso, intuitivo, costante ed estremamente gentile", così lo hanno descritto i compagni di viaggio musicale. Perry aveva origini italiane, un dettaglio che lo rendeva particolarmente amato anche nel nostro Paese. Per gli appassionati di musica dal vivo, la sua eredità artistica rimarrà indelebile.

Nato a Londra il 3 settembre 1960, Bamonte ha partecipato alla registrazione di album fondamentali come Wish e Wild Mood Swings. Prima di unirsi ai Cure, aveva militato in diverse formazioni minori, sviluppando quella versatilità strumentale che lo avrebbe reso prezioso per la formazione di Smith.