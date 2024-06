Addio a Matteo, l'”avvocato”. L’Alberghiero di Vieste piange Notarangelo

Un’altra tragedia ha colpito questa mattina la nostra “famiglia”. Un malore improvviso e fulminante ha tolto dall’affetto dei suoi familiari e nostro Matteo Notarangelo, assistente tecnico del laboratorio di informatica. “L’avvocato” come lo chiamavano i ragazzi con cui aveva un ottimo rapporto, si è fatto apprezzare per la sua costante disponibilità ed estrema gentilezza con cui ha svolto il suo lavoro nei due anni scolastici in cui ha lavorato presso il nostro Istituto.

A sua moglie, ai suoi due figli e a tutti i suoi familiari vanno le più sentite condoglianze del Dirigente Scolastico, del personale docente, educativo, Ata e degli alunni dell’Istituto Alberghiero “Enrico Mattei” di Vieste.

Ciao Matteo