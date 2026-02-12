Addio a Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero: morta ad Alba a 87 anni la madre di Giovanni Ferrero

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è spenta nella sua casa di Alba Maria Franca Ferrero, vedova del fondatore della Nutella e figura storica della famiglia che ha dato vita a uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo. Aveva 87 anni. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio in Piemonte e nel mondo imprenditoriale, dove il nome Ferrero rappresenta un simbolo di eccellenza, innovazione e radicamento nel territorio.

Un giorno triste.

Questa notte ci ha lasciato Maria Franca Ferrero.

Maria Franca era una donna unica, straordinaria.

Ha accompagnato Michele Ferrero durante tutta la sua vita ed è data partecipe e protagonista della grande avventura industriale ed umana di suo marito.

La sua… pic.twitter.com/GlN0OKhb8L — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) February 12, 2026

Maria Franca Ferrero è stata per decenni un punto di riferimento discreto ma centrale nella storia della famiglia legata alla celebre crema alle nocciole. Pur mantenendo un profilo riservato, ha accompagnato le fasi di crescita dell’azienda nata ad Alba, contribuendo a consolidare il legame tra impresa, comunità e tradizione.

Chi era Maria Franca Ferrero

Maria Franca era la moglie di Michele Ferrero, l’imprenditore che ha trasformato l’azienda di famiglia in un colosso internazionale dell’industria dolciaria. Michele Ferrero, scomparso nel 2015, è stato l’artefice dell’espansione globale di prodotti diventati iconici, a partire dalla Nutella.

Accanto a lui, Maria Franca ha vissuto le tappe fondamentali dello sviluppo del gruppo, mantenendo sempre uno stile lontano dai riflettori. La famiglia Ferrero ha costruito il proprio successo partendo dal Piemonte, e in particolare da Alba, città che ancora oggi ospita uno dei poli produttivi più importanti del gruppo.

La sua presenza è stata costante nella vita privata e familiare, mentre l’azienda cresceva e si affermava sui mercati internazionali. In un contesto imprenditoriale in continua evoluzione, la famiglia ha mantenuto una forte identità territoriale, elemento che Maria Franca ha sempre valorizzato.

Il legame con Alba e la storia della famiglia Ferrero

Alba non è solo il luogo in cui Maria Franca Ferrero si è spenta, ma anche il cuore simbolico della storia della famiglia. È qui che negli anni Quaranta Pietro Ferrero avviò l’attività dolciaria destinata a cambiare il mercato italiano. Da quella intuizione nacque un percorso imprenditoriale che, nel tempo, ha portato alla creazione della Nutella e di altri prodotti di successo.

Maria Franca ha vissuto in prima persona l’evoluzione dell’azienda, sostenendo il marito Michele in un periodo di forte espansione. Sotto la sua guida, il gruppo Ferrero ha consolidato la propria presenza in Europa e nel mondo, diventando uno dei leader globali nel settore dolciario.

La famiglia ha sempre mantenuto un forte senso di riservatezza, evitando esposizioni mediatiche e privilegiando la sostanza rispetto all’immagine. Anche per questo la figura di Maria Franca Ferrero è rimasta legata soprattutto alla dimensione privata e familiare, pur essendo parte integrante di una delle dinastie imprenditoriali più importanti d’Italia.

I figli di Maria Franca Ferrero e l’eredità della famiglia

Dal matrimonio tra Maria Franca e Michele Ferrero sono nati due figli: Pietro Ferrero e Giovanni Ferrero. Pietro, manager del gruppo, è scomparso prematuramente nel 2011 durante un viaggio di lavoro in Sudafrica. Giovanni Ferrero guida oggi l’azienda di famiglia, proseguendo il percorso di crescita internazionale avviato dal padre.

Il cordoglio per la scomparsa

La notizia della morte di Maria Franca Ferrero ha suscitato messaggi di vicinanza da parte delle istituzioni locali e del mondo imprenditoriale. Ad Alba il nome Ferrero è strettamente connesso alla crescita economica e occupazionale del territorio, e la famiglia rappresenta un punto di riferimento per intere generazioni.

La scomparsa della vedova del fondatore della Nutella segna la fine di un’epoca legata alla prima grande stagione di sviluppo del gruppo. Oggi l’azienda continua il suo percorso sotto la guida della nuova generazione, mantenendo salde le radici piemontesi e la vocazione internazionale.

Maria Franca Ferrero lascia un ricordo legato alla discrezione, alla solidità familiare e a un modello imprenditoriale che ha fatto scuola. La sua vita è stata intrecciata a una delle storie industriali più significative del Paese, nata tra le colline delle Langhe e diventata patrimonio globale.