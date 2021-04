Addio a Franco Tomaiuolo, ex presidente del Consiglio Comunale di Manfredonia

Deceduto nelle scorse ore l’ex presidente del Consiglio Comunale di Manfredonia Franco Tomaiuolo.

Il ricordo di Angelo Riccardi

Se c’è una cosa che abbiamo imparato in questo anno di pandemia è che non dobbiamo dare nulla di scontato. E così, quel caffè che ci eravamo promessi di prendere insieme a breve, non arriverà più. Non ci sarà più la possibilità di raccontarci le ultime traversie politiche né potremo sederci ad immaginare insieme la nostra città. Non sorriderai più alle mie battute né io alle tue. Ricordo come fosse ieri le tue pacate osservazioni in aula consigliare, da Consigliere e da Presidente. Mai fuori le righe e sempre educato, anche quando i toni si accendevano e le battaglie ti coinvolgevano. E di battaglie, caro Franco, ne hai vinte tante. Ed è per questo che speravo che avresti vinto anche quella più importante, ma purtroppo nulla hai potuto contro il mostro che ha messo in ginocchio il mondo. Ciao Franco! Ti arrivi il mio abbraccio più stretto e il mio saluto più affettuoso. Ci vedremo un giorno… per quel caffè…

La nota di Giandiego Gatta

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta.

“Un altro amico che non ce l’ha fatta contro il Covid. Oggi, per me e per tutta la comunità sipontina, è una giornata molto triste: la scomparsa di Franco Tomaiuolo, ex presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, è una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Un amico, un uomo delle istituzioni di straordinaria generosità, pacatezza e bontà d’animo, sempre pronto all’ascolto ed al confronto ragionato nell’interesse della nostra amata Città. Non ho parole, è una perdita che mi tocca da vicino e mi stringo attorno al dolore della famiglia con profonda commozione. Ciao Franco, non ti dimenticheremo”.