Acquisto e vendita casa, l’importanza della planimetria catastale

Nel contesto immobiliare contemporaneo, processi come l’acquisto o la vendita di una casa richiedono una preparazione attenta e consapevole. Interagire con il mercato di riferimento, infatti, rende necessaria la considerazione di numerosi aspetti, dai costi di investimento al valore di mercato del proprio immobile, fino ad arrivare alle pratiche burocratiche: elementi essenziali per una gestione efficace di tutte le fasi dell’operazione. La compravendita di una casa, del resto, non riguarda soltanto l’interazione con gli acquirenti o la ricerca di un immobile ideale, implicando anche una conoscenza approfondita delle normative vigenti e delle procedure da seguire, siccome queste incidono in maniera significativa sulla riuscita e sulla tempistica delle varie transazioni. Tra i documenti più importanti per questi scopi troviamo la planimetria catastale in atti: uno degli elementi fondamentali per comprendere la regolarità amministrativa di un dato immobile. Simili attestati possono incidere in maniera rilevante sull’esito della transazione, rendendo necessaria una conoscenza chiara ed approfondita di tutto ciò che riguarda la documentazione catastale e urbanistica. Scopriamo, nelle prossime righe, tutto ciò che c’è da sapere sulla planimetria catastale e sulla sua importanza.

Planimetria catastale: cos’è, a cosa serve e le diverse tipologie esistenti

Quando si parla della planimetria catastale, si fa riferimento ad un documento grafico all’interno del quale viene rappresentata la disposizione interna di un’unità immobiliare. La planimetria viene redatta in scala, in maniera tale da mostrare dettagli come muri, stanze, aperture e, talvolta, anche gli spazi esterni immediatamente adiacenti. La planimetria catastale presenta una panoramica precisa dell’immobile, rivelandosi essenziale per verificare la conformità dello stesso in termini urbanistici e catastali. La planimetria catastale viene conservata all’interno dei registri del Catasto, venendo aggiornato ogni qualvolta vengono eseguite delle modifiche significative alla struttura, come ristrutturazioni, ampliamenti o cambiamenti di destinazione d’uso.

Questo documento assume un ruolo di primo piano per più motivi, consentendo di modificare e descrivere un immobile in maniera univoca, in maniera tale da poter garantire la bonarietà di diverse operazioni, compresa la compravendita, l’accensione di mutui e la stima del valore catastale. Viene anche adoperata per il calcolo della rendita catastale e delle imposte collegate alla struttura. Come si evince dal titolo, esistono diverse tipologie di planimetrie catastali. Generalmente, viene richiesta quella ordinaria, anche se la planimetria catastale rasterizzata, in versione digitale, offre una fotografia immediatamente accessibile della struttura dell’immobile facilitandone la consultazione e la condivisione digitale senza alterare l’integrità dei dati.

Perché la planimetria catastale è importante? Ecco a cosa serve e perché richiederla

Come già precedentemente accennato, la planimetria catastale ricopre un ruolo di primissimo piano per chiunque intenda immergersi in transazioni come la compravendita o nella gestione degli immobili in generale. La planimetria si occupa di attestare la configurazione interna dell’unità immobiliare, garantendo la conformità legale dell’immobile stesso. La planimetria è necessaria per verificare che l’immobile non presenti irregolarità, in caso di discrepanze, potrebbe essere necessario aggiornare il documento prima di procedere con operazioni di vario genere, in maniera tale da non incorrere in circostanze legali avverse.

Ancora, quando si richiede un finanziamento per l’acquisto di un immobile, le banche e le istituzioni finanziarie tendono a richiedere la planimetria per verificare il valore e le caratteristiche della proprietà. Infine, il ruolo della planimetria catastale risulta primario nel momento in cui si calcola la rendita catastale, incidente in maniera diretta sul calcolo delle imposte sulla proprietà. Avere una planimetria catastale aggiornata e corretta assicura che il calcolo rispecchi lo stato attuale della struttura, in maniera tale da non incorrere in possibili sanzioni. In questo frangente, la richiesta della planimetria si rivela fondamentale per evitare problematiche legali e fiscali, oltre che per garantire la buona riuscita di una transazione.