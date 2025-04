[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Acque calde del canale, acque fredde del mare”

“SIPONTO – Acque calde del Canale ,Acque fredde del Mare – Aria molto umida ,anima sulla strada, selciato lontano ,il tempo mi sfiora passando – dalle acque torbide scorrono e il mare riscaldano . Un leggero vento ,il deserto della località sotto i piedi dell’umanità – terra squarciata ,batte alle mie caviglie in corsa – stupido respiro di puzza sociale ,dove il cuore non ha più valore – muore la ragione e imperversa la stupidaggine :in un gran modo di illogicità cristiana”.

a cura di Claudio Castriotta