AcquaPark Ippocampo: “Orgogliosi del nostro record di sicurezza. Stop a voci infondate”

Comunicato Importante

Vogliamo chiarire una volta per tutte le voci infondate che circolano sul nostro parco. Ci sono stati recenti pettegolezzi riguardanti un presunto incidente mortale all’Acquapark Ippocampo. Vogliamo ribadire con fermezza che queste voci sono completamente false.

Confusione con il Villaggio Ippocampo:

Il Villaggio Ippocampo è una vasta area che ospita migliaia di persone, con lunghe spiagge e numerose strutture balneari. Non tutte le notizie che riguardano “Ippocampo” sono riferite all’Acquapark Ippocampo.

Nessun incidente mortale nel nostro parco:

In 34 anni di attività, non si è mai verificato alcun incidente mortale all’interno dell’Acquapark Ippocampo. Siamo orgogliosi del nostro record di sicurezza e continueremo a garantire un ambiente sicuro e divertente per tutti i nostri visitatori.

Voci infondate e dannose:

Le voci che circolano sono dannose e penalizzano ingiustamente la nostra struttura. Chiediamo a tutti di fare attenzione alle informazioni non verificate e di contribuire a diffondere solo la verità.

Siamo veramente stanchi dei pettegolezzi che minano la nostra reputazione. Vi ringraziamo per la fiducia e il continuo supporto.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, non esitate a contattarci direttamente. Continueremo a lavorare con dedizione per offrirvi le migliori esperienze di divertimento e relax.

ACQUAPARK IPPOCAMPO