“Acquapark Ippocampo: 34 anni di divertimento minacciati dalla burocrazia”

Manfredonia, 27 luglio 2024



In seguito all’ordinanza sindacale N° 5 del 26.07.2024 che impone la chiusura di alcuni scivoli

acquatici della nostra struttura, la direzione dell’Acquapark Ippocampo ritiene doveroso

fornire chiarimenti per dissipare ogni dubbio e rispondere alle molteplici speculazioni diffuse

sui social media.



Da oltre 30 anni, l’Acquapark Ippocampo è un punto di riferimento per famiglie e turisti nel

settore del divertimento per il territorio della provincia di Foggia, della BAT e oltre. In questi

anni di onorato servizio, sono state investite notevoli risorse, dotando questo territorio di una

struttura attrattiva che crea occupazione e assume importanza per la sua offerta turistica.

Fin dall’apertura del parco, la sicurezza è sempre stata la nostra massima priorità. È nostro

primario interesse offrire un servizio privo di rischi, preservando l’incolumità degli ospiti. A

dimostrazione di ciò, il fatto che siano stati registrati, nella nostra trentennale attività, un

numero estremamente limitato di incidenti, tutti di lieve entità e mai dovuti a carenze

strutturali o di sicurezza degli acquascivoli. È bene precisare che tutte le nostre attrazioni sono

state progettate e realizzate da aziende specializzate, seguendo scrupolosamente le normative

tecniche di settore e le indicazioni dei progetti depositati.

La sicurezza degli ospiti è sempre stata garantita attraverso procedure di manutenzione e

controllo delle strutture e degli impianti, che vengono effettuate per prassi mesi prima

dell’inizio della stagione estendendosi durante tutto il periodo di attività. Sebbene queste

procedure non siano state formalmente documentate presso gli enti preposti, possiamo

assicurare che gli scivoli hanno sempre mantenuto gli standard di sicurezza richiesti per

questo tipo di attrazioni e non sia stata rilevata nessuna condizione di pericolo imminente.

Gli scivoli Wave Ride e Vortex, realizzati più recentemente con regolari permessi di costruire

e progettazione strutturale, sono dotati di codici identificativi, così come vengono anche citati

nell’ordinanza; per questi è stata già trasmessa comunicazione di avvenuta apposizione della

targhetta. In merito agli stessi, i carabinieri dei NAS, che appena tre giorni fa hanno proceduto

a una ispezione igienico sanitaria e ad un controllo minuzioso della documentazione e delle

autorizzazioni per la conduzione della nostra attività, prendevano atto che il Comune di

Manfredonia esprimeva divieto di esercizio per gli scivoli in questione, non includendoli nella

licenza. Dunque nessun rischio legato alla sicurezza strutturale, ma solo quello attinente a

procedimenti puramente burocratici.

Ci teniamo a precisare che i suddetti scivoli hanno ricevuto due prestigiosi premi al

Parksmania Awards, evento che celebra le migliori attrazioni e i migliori parchi divertimento

a livello nazionale e internazionale. Questo riconoscimento, testimonia il nostro impegno

nell’offrire attrazioni di altissimo livello.

Per quanto riguarda gli scivoli preesistenti, questi realizzati prima dell’entrata in vigore del

Decreto del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2007, che ha introdotto l’obbligo dei codici

identificativi, nonostante i nostri sforzi, all’epoca non fu possibile ottenere i codici nel termine

dei due anni previsti a causa di difficoltà burocratiche e incompetenze riscontrate negli uffici

preposti. Negli anni successivi, il processo è diventato sempre più complesso impedendoci

nei fatti di regolarizzare tutta la documentazione malgrado i nostri continui e innumerevoli

tentativi.

Contestiamo fermamente l’affermazione contenuta nell’ordinanza riguardo un presunto

aumento del rischio nei fine settimana dovuto alla maggiore affluenza. Questa considerazione

è tecnicamente infondata: gli scivoli possono essere utilizzati a turno solo da una o due

persone per volta, a seconda del tipo di scivolo, indipendentemente dal numero di visitatori

presenti nel parco, pertanto, una maggiore affluenza comporterebbe semplicemente tempi di

attesa più lunghi, non un aumento del rischio per gli utenti che utilizzano l’attrazione.

Contestiamo le affermazioni per cui ci sarebbe un fantomatico “pericolo che potrebbe

seriamente concretizzarsi nelle ipotesi di cedimenti strutturali degli scivoli”. L’insinuazione

di un possibile rischio di cedimenti strutturali è completamente arbitraria e priva di

fondamento, non essendo basata su alcun riscontro reale. Le nostre strutture sono state

progettate e autorizzate regolarmente, e non è stato riscontrato alcun cedimento strutturale o

segni di dissesto imminente. Tali affermazioni risultano pertanto altamente lesive per la nostra

reputazione e per l’immagine del parco che in tanti anni e con tanta fatica è stata creata.

Il tempismo di questa ordinanza, emessa all’inizio del periodo di alta stagione, quando il parco

finalmente si appresta a lavorare a pieno regime, è quantomeno sospetto. L’azione intrapresa

contro l’Acquapark appare come un ulteriore sopruso nei confronti di un territorio già

penalizzato. Invece di sostenere una delle poche realtà che donano valore e attrattività al

territorio, le istituzioni sembrano unire le forze per privare la zona di una struttura vitale. È

risaputo che la zona del villaggio Ippocampo è stata trascurata dalle istituzioni locali per

decenni, soffrendo di una cronica carenza di servizi essenziali e gravi problemi burocratici.

Solo un paio di mesi fa, queste problematiche hanno spinto l’amministratore del Condominio

Ippocampo a incatenarsi davanti al portone del municipio in segno di protesta.

In questo contesto di abbandono istituzionale, il nostro parco è diventato un faro di sviluppo

e un punto di riferimento per gli abitanti di Ippocampo e per l’intero territorio circostante.

Tuttavia, è triste constatare come ingratitudine e invidia continuino a predominare.



Esprimiamo profonda preoccupazione per le gravi ripercussioni economiche e legali che

potrebbero derivare da queste azioni. Le conseguenze rischiano di compromettere seriamente

non solo la nostra attività, ma anche l’intero territorio, privandolo di un importante polo

turistico.



Chiediamo alle istituzioni di riconsiderare la loro posizione: invece di ostacolare una delle

poche realtà di successo del territorio, invitiamo a un dialogo costruttivo che possa portare

alla rapida risoluzione delle questioni burocratiche riguardanti l’Acquapark Ippocampo, ma

anche a un piano più ampio di rilancio e sviluppo per tutto il villaggio Ippocampo.



La direzione