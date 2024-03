#NonSeiSolə – Accendiamo i riflettori sul Fiocchetto Lilla a Manfredonia

In occasione della giornata nazionale del fiocchetto lilla, l’Arci Viceversa, in collaborazione con Manfrechef, promuove un momento di discussione, sensibilizzazione e riflessione sul tema dei disturbi dell’alimentazione. L’appuntamento è per venerdì 15 marzo alle ore 19.00, presso le Ex Fabbriche San Francesco di Manfredonia.

Il Fiocchetto Lilla diventa il simbolo delle storie di coloro che hanno vissuto queste malattie in prima persona. Dopo essere rimasti a lungo nell’isolamento e nel silenzio, si uniscono per dare voce a un coro comune: dai disturbi del comportamento alimentare si può guarire.

Durante l’evento, interverranno esperti del settore per offrire una prospettiva approfondita e supporto a coloro che si confrontano con questi problemi: Valentina Trimigno, dietista e nutrizionista; Fabiana Pellegrini, psicologa e Serena De Sandi, presidentessa dell’Associazione Univox.