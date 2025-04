[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Zapponeta l’omaggio a Ugo Ragusa e Mauro Fatone

A 14 anni dal tragico evento, l’Arma dei Carabinieri, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, renderà omaggio a Ugo Ragusa e Mauro Fatone, che persero la vita nel 2011, mentre erano in servizio, in un tragico incidente stradale.

La cerimonia si terrà mercoledì 30 aprile.

Qui il programma dettagliata dell’evento