A Vieste il Fanoja Festival il 20 e 21 marzo

Il 20 e 21 marzo 2026 il cuore della tradizione torna ad accendersi!

Nel suggestivo Borgo Ottocentesco e nella magica cornice di Marina Piccola, rivivremo insieme uno dei riti più antichi e sentiti della nostra terra: la Fanoja.

La Fanoja non è solo un grande falò.

È memoria. È identità. È comunità.

È il fuoco che unisce generazioni, che illumina i volti, che scalda i racconti e che rinnova una tradizione tramandata nel tempo come simbolo di rinascita, di speranza e di appartenenza.

Due giorni di emozioni tra:

Musica e spettacoli

I grandi falò della tradizione

Sapori tipici e convivialità

Cultura popolare e folklore

Sarà un’esperienza da vivere insieme, tra il profumo del legno che arde, le luci della sera e l’energia della nostra gente.

20/21 Marzo 2026

Borgo Ottocentesco & Marina Piccola

Il fuoco sta per accendersi…

Vi aspettiamo al Fanoja Festival 2026!

