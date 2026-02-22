Vieste

A Vieste il Fanoja Festival il 20 e 21 marzo

Redazione22 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Vieste il Fanoja Festival il 20 e 21 marzo

Il 20 e 21 marzo 2026 il cuore della tradizione torna ad accendersi!

Nel suggestivo Borgo Ottocentesco e nella magica cornice di Marina Piccola, rivivremo insieme uno dei riti più antichi e sentiti della nostra terra: la Fanoja.

La Fanoja non è solo un grande falò.

È memoria. È identità. È comunità.

È il fuoco che unisce generazioni, che illumina i volti, che scalda i racconti e che rinnova una tradizione tramandata nel tempo come simbolo di rinascita, di speranza e di appartenenza.

Due giorni di emozioni tra:

✨ Musica e spettacoli

🔥 I grandi falò della tradizione

🍷 Sapori tipici e convivialità

🎶 Cultura popolare e folklore

Sarà un’esperienza da vivere insieme, tra il profumo del legno che arde, le luci della sera e l’energia della nostra gente.

📍 20/21 Marzo 2026

📌 Borgo Ottocentesco & Marina Piccola

Il fuoco sta per accendersi…

Vi aspettiamo al Fanoja Festival 2026! 🔥

Voce di Radio Master

Redazione22 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©