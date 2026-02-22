A Vieste il Fanoja Festival il 20 e 21 marzo
Il 20 e 21 marzo 2026 il cuore della tradizione torna ad accendersi!
Nel suggestivo Borgo Ottocentesco e nella magica cornice di Marina Piccola, rivivremo insieme uno dei riti più antichi e sentiti della nostra terra: la Fanoja.
La Fanoja non è solo un grande falò.
È memoria. È identità. È comunità.
È il fuoco che unisce generazioni, che illumina i volti, che scalda i racconti e che rinnova una tradizione tramandata nel tempo come simbolo di rinascita, di speranza e di appartenenza.
Due giorni di emozioni tra:
Musica e spettacoli
I grandi falò della tradizione
Sapori tipici e convivialità
Cultura popolare e folklore
Sarà un’esperienza da vivere insieme, tra il profumo del legno che arde, le luci della sera e l’energia della nostra gente.
20/21 Marzo 2026
Borgo Ottocentesco & Marina Piccola
Il fuoco sta per accendersi…
Vi aspettiamo al Fanoja Festival 2026!
