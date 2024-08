A Vieste il Bobo Grande Slam, torneo di Padel

Dal 6 al 10 settembre, Vieste ospiterà l’atteso Vieste Padel Trophy – Bobo Grande Slam 2024, un evento che porterà in città campioni del passato e appassionati del padel per 5 giorni all’insegna dello sport, del divertimento e della promozione del territorio.

L’iniziativa, organizzata e finanziata dal Comune di Vieste, avrà luogo presso il parcheggio del Lungomare Europa, dove sarà allestita un’arena/village esclusiva, completa di tribune e 4 campi da padel di alta qualità.

Un’arena dedicata al padel. Presso il parcheggio del Lungomare Europa, sarà allestita un’arena/village dotata di tribune e di 4 campi da padel all’avanguardia. Il torneo vedrà la partecipazione di 32 ex calciatori di Serie A, che si sfideranno per aggiudicarsi il prestigioso Vieste Padel Trophy.

Questo evento non solo celebra il padel, ma rappresenta anche una significativa opportunità per valorizzare il territorio di Vieste e promuovere il turismo attraverso lo sport. Inoltre, un torneo amatoriale, organizzato dall’Italy Padel Tour di Brescia, offrirà a tutti gli appassionati l’opportunità di vivere l’emozione di giocare in un’arena di livello.

Bobo Vieri protagonista indiscusso. A guidare il cast stellare sarà Bobo Vieri, ex bomber della Nazionale italiana, che oltre a partecipare al torneo, sarà presente a tutti gli eventi collaterali. La sua presenza sarà un’ulteriore attrattiva per un evento che si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate pugliese.

“Siamo entusiasti di ospitare il Bobo Grande Slam a Vieste, voluto fortemente da tutta l’Amministrazione – dichiara Gaetano Desimio, Assessore allo Sport del Comune di Vieste –. Questo evento rappresenta un’opportunità unica non solo per dare prestigio e visibilità alla nostra città, ma anche per incentivare la pratica sportiva e perseguire una destagionalizzazione turistica in grado di promuovere costantemente il territorio. Accoglieremo i grandi ex calciatori e tutti gli amatori in un evento che rappresenta un punto di riferimento per il padel in Italia.”

Gaetano Paglialonga, Assessore ai Grandi Eventi Turistici, aggiunge: “Questa iniziativa si inserisce perfettamente nella nostra strategia di promozione del territorio. Il turismo sportivo è un settore in forte crescita e il padel è uno sport sempre più popolare. Siamo certi che il Vieste Padel Trophy contribuirà a mettere in luce le meraviglie di Vieste, attirando visitatori e appassionati da tutta Italia e oltre. Con questo evento vogliamo offrire ai nostri ospiti un’esperienza indimenticabile, coniugando lo sport con la cultura e le tradizioni locali”