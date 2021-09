A Vieste arriva “Man”; l’istallazione artistica resterà sul Gargano fino al 12 settembre

In occasione di Vieste in Love, quest’anno nella perla del Gargano ci sarà una straordinaria installazione artistica luminosa (precisamente a Marina Piccola) di 13 metri di altezza per 13 di larghezza e 13 di profondità. Semplicemente mozzafiato! Ispirandosi alla famosa scultura in bronzo di Auguste Rodin del 1880, The Thinker, l’artista Amanda Parer ha creato “MAN. Un’opera d’arte per i nostri tempi”. L’installazione rimarrà a Vieste dal 5 al 12 settembre.

In focus finisce la riflessione sulle eccessive indulgenze e sugli effetti delle aspettative irrealistiche e dannose della società contemporanea sul mondo. “Ciò che l’uomo sta realmente contemplando – spiega Amanda Parer – è ciò che è andato storto.Questo lavoro è la mia risposta al vivere in una società che sta semplicemente esagerando”. Amanda Parer è un’artista australiana che ha iniziato la sua carriera come pittrice e scultrice. Oggi dedica la maggior parte della sua attenzione a installazioni artistiche illuminate su larga scala. Ha esposto in oltre 100 città in tutto il mondo.

Fonte: Viestemia.it