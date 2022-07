A San Severo firma anche il forte Cordisco

Un altro grande colpo del San Severo che si assicura le prestazioni del forte ed esperto centrocampista, nato a Termoli nel 1987, Antonio Biagio Cordisco. L’atleta nella passata stagione ha militato nel campionato d’Eccellenza Lucana con il Matera vincendo il campionato. Inoltre per lui si tratta di un ritorno a San Severo visto che vi aveva militato già per due stagioni (nel 2012-13 in serie D e nel 2018 in Eccellenza). Il calciatore ha giocato anche nel Brindisi in Eccellenza, nella Virtus Francavilla, nel Val di Sangro, nell’Arzachena e nel Noto in serie D e nella Viterbese in serie C.

Ecco le prime dichiarazioni dell’atleta: “Tornare a San Severo, per me, è come tornare a casa visto che avevo indossato questa maglia già in serie D e in Eccellenza. Inoltre con il tecnico Rufini avevo lavorato in passato; ritrovo Andrea Florio, mio grande amico, in un’altra veste. E’ una persona per bene e voglio fare bene anche per lui”.

Quali sono i tuoi obiettivi per il prossimo campionato d’Eccellenza Pugliese?:

“Non parlo mai di obiettivi personali. Per me contano quelli di squadra: sono fondamentali. Raggiungere quelli vuol dire raggiungere anche i miei”.

Si prospetta un campionato molto difficile. Che idea hai?:

“Il campionato d’Eccellenza Pugliese è sempre di alto livello. Sappiamo che troveremo un paio di squadre attrezzatissime. Quello che conta sarà onorare la città, avere sempre rispetto verso l’avversario e scendere in campo per vincere”.

Un primo messaggio allo staff e alla città…:

“Mi metterò a completa disposizione dello staff e del tecnico Rufini. La tifoseria del San Severo può e deve dare tanto: ovviamente il seguito e l’entusiasmo si creano attraverso i risultati. E’ così anche nella vita”.