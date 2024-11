A San Giovanni Rotondo il pellegrinaggio nazionale delle Confraternite

Il sindaco Barbano «Punto di partenza per il Giubileo 2025»

È in programma, a San Giovanni Rotondo, sabato 9 e domenica 10 novembre 2024 il pellegrinaggio nazionale delle Confraternite. Attraverso il motto “Pellegrini di speranza” rappresenta il cammino in preparazione del Giubileo 2025; in due giornate, ricche di significato spirituale e iniziative di natura religiosa, la città di San Pio si prepara ad accogliere i numerosi membri delle Confraternite che parteciperanno a questo eccezionale evento. Il pellegrinaggio è organizzato dalla Confederazione delle Confraternite, dal Comune di San Giovanni Rotondo, dalla Regione Puglia, dai Frati Cappuccini del Santuario di San Pio, dalla diocesi di Vieste-Manfredonia- San Giovanni Rotondo.

“Questo pellegrinaggio nazionale delle Confraternite è immagine dell’intero popolo in cammino verso Dio e voi, confratelli e consorelle d’Italia siete pietre vive delle nostre Chiese che cercano di ricostruire la fraternità in un mondo lacerato da lotte e discordie. La pace e la speranza di un mondo migliore sono le aspirazioni di ogni uomo e donna di buona volontà che voi rappresentate con le vostre storie, le vostre appartenenze e i vostri colori” – si legge nella lettera di invito di mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, e mons. Michele Pennisi, Assistente ecclesiastico della Confederazione nazionale delle Confraternite delle Diocesi d’Italia.

« La nostra città, dopo il raduno ANFI, è pronta ad accogliere anche le Confraternite e i pellegrini provenienti da tutta Italia. È un’occasione speciale, un pellegrinaggio che è punto di partenza per il Giubileo 2025 – dichiara il sindaco Filippo Barbano. – Abbiamo preso un impegno per “San Giovanni Rotondo Città per la Pace e per i Diritti Umani” e il Giubileo rappresenta un percorso condiviso per trasmettere i valori della pace, per farsi promotori di speranza: il Pellegrinaggio nazionale delle Confraternite è un momento per rimarcare il valore spirituale e culturale della nostra città, pronta ad accogliere e stimolare le iniziative che ci accompagneranno per tutta la durata del prossimo anno», conclude Barbano.

« Ognuno di noi ha sempre più bisogno di fare un’esperienza di umanità, di spiritualità. Entrare nelle parti più profonde di sé stessi e capire chi si è e dove si sta andando. San Giovanni Rotondo rappresenta, grazie alle opere e all’eredità spirituale del nostro San Pio, al suo contesto naturalistico, una meta di assoluto rilievo, religioso, turistico e spirituale. Il Giubileo 2025 è alle porte e la nostra città si prepara ad accogliere tutti i visitatori con uno sguardo nuovo, innovativo, che possa restituire ulteriore valore a San Giovanni Rotondo». Dichiara l’assessore al Turismo e alla Cultura, Gennaro Tedesco.

Il programma completo:

Sabato 9 novembre

ore 8:30 – 17:30

Accoglienza presso parcheggio Pozzocavo e sistemazione in Hotel

ore 17:30

Liturgia di accoglienza ed intronizzazione della Sacra Icona di Maria Madre della Speranza e delle Confraternite

ore 18:00

Catechesi presso Chiesa di San Pio

ore 21:00

Fiaccolata Mariana con le Confraternite presso il sagrato del Santuario di Santa Maria delle Grazie, che sarà trasmessa in diretta su TV Tele Padre Pio

Domenica 10 novembre

ore 8:30 – 9:30

Accoglienza presso Piazza Padre Pio

ore 10:00

Preghiera e inizio pellegrinaggio verso il Santuario, con la Sacra Icona di Maria Madre della Speranza e delle Confraternite

ore 11:00

Meditazione presso la Chiesa di San Pio

ore 11:30

Santa Messa presso la Chiesa di San Pio, celebrata da mons. Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e concelebrata da mons. Michele Pennisi, assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia. Sarà trasmessa in diretta su TV Tele Padre Pio.