A Roseto Valfortore kermesse del gusto e della musica con la sagra del Vitello Rock

L’appuntamento è per sabato 13 luglio, a partire dalle 20:00, con la Sagra del Vitello a Roseto Valfortore, quest’anno in chiave Rock con il ritorno della kermesse musicale “Roseto Rock Festival”.

Questo evento annuale celebra l’eccellenza culinaria della cucina locale e offre un’esperienza unica per tutta la famiglia.

L’evento negli anni ha sempre fatto registrare numeri importanti, portando turismo nel piccolo borgo dei Monti Dauni.

Si ripropone, così, un’autentica specialità ‘Il vitello intero allo spiedo’, cotto per almeno dieci ore, al fine di restituire un sapore davvero unico e inconfondibile.

Oltre alla gustosa carne, i visitatori potranno esplorare una vasta selezione di street food, con i prodotti tipici locali, tra cui miele e tartufo, vere eccellenze del territorio. Sarà un’opportunità per soddisfare ogni palato e scoprire nuovi sapori.

La musica della kermesse rock accompagnerà l’atmosfera festosa, coinvolgente e divertente. Artisti e gruppi musicali locali e di capitanata si alterneranno in anfiteatro, nel cuore del centro storico, esibendosi in spettacoli dal vivo per intrattenere i partecipanti e creare un’esperienza indimenticabile.

“Il nostro obiettivo è quello di creare un evento che celebri la gastronomia locale e offra un’esperienza piacevole per tutta la famiglia”, ha dichiarato il primo cittadino Lucilla Parisi. “La Sagra del Vitello è un’occasione per scoprire e apprezzare i tesori culinari della nostra terra, in un ambiente rilassante e divertente”.