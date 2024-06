A proposito ”È Mezzanotte: Cenerentola, torna a casa!” La protesta dei residenti del centro storico. �👇

Certo se la crescita economica la basiamo esclusivamente sui decibel a palla non so che futuro avremo ??



Iniziamo a pensare una città dove i bar devono fare i bar e le discoteche devono fare le discoteche fuori dal centro abitato in aree destinate con tutti gli adempimenti che la legge prevede come in altre città d’Italia.



Cari imprenditori del turismo iniziate a investire in strutture serie fuori del centro abitato, non potete pensare di avere 30/40 metri di locale, allestire un impianto fuori a palla e incassare 10 euro a cocktail.



Questo è turismo ?? La nostra città non è un porto franco dove i bar nel centro storico si trasformano in discoteche a cielo aperto senza rispetto per la salute dei residenti.

Non è possibile che in casa mia debba stare con gli infissi chiusi perché un IMBECILLE ha un impianto a palla fino alle 3.00 del mattino e dopo deve smontare tutta la sua “giostra” con tutti gli schiamazzi e urla fino alle prime ore dell’alba.

Cari questo non è turismo, questo è arricchimento personale e indebito alle spalle di centinaia di famiglie di residenti che si devono alzare di buon mattino per andare a lavoro.

Mio padre svolge la professione di chirurgo e ogni mattina si sveglia alle 6.00 per raggiungere la sua struttura ospedaliera e vi dico che alcune mattine per mancato riposo ha rinunciato a effettuare degli interventi importanti VI PARE GIUSTO ?



Quindi alla prossima Amministrazione chiediamo

RISPETTO DELLA LEGGE e MAGGIORI CONTROLLI!

Coordinatrice No Degrado e MaLaMOVIDA