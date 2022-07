A poche ore dallo ‘Show’, le info utili

Salgono le temperature come l’adrenalina e l’attesa per il SUMMER SHOW del 68mo Carnevale di Manfredonia.

Tutto pronto in Piazza Marstri d’Ascia dove è allestito il palco in riva al mare sul quale saliranno Cristiano Malgioglio, Crytical e tanti altri artisti pronti a far ballare e divertire grandi e piccini con tante ore di spettacolo nell’Estate di Ze Pèppe.

Si ricordano alcune informazioni utili:

divieto di sosta e fermata temporaneo e chiusura totale al traffico veicolare in Lungomare Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via del Porto e via Campanile, dalle ore 17.00 alle ore 02.00, compreso il tratto interno al porto;

vietato nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico;

vietata la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico.

Per agevolare la viabilità si consiglia l’utilizzo delle aree parcheggio delle zone Cesarano (Siponto), mercato Via Santa Restituta, Cimitero