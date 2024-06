A Monte Sant’Angelo la Notte Bianca del patrimonio culturale

SCOPRI LA CITTÀ DEI DUE SITI UNESCO IN NOTTURNA: 22 GIUGNO “NOTTE BIANCA DEL PATRIMONIO CULTURALE” E 6 LUGLIO “UNA NOTTE IN FORESTA”

Monte Sant’Angelo si appresta a celebrare i suoi due riconoscimenti UNESCO, le tracce longobarde nel Santuario di San Michele Arcangelo e le faggete vetuste nella Foresta Umbra.

Tutte le attività sono gratuite ma su prenotazione.

A 13 anni dal primo riconoscimento UNESCO, dal 22 al 25 giugno, si terrà #MonteSantAngeloLongobarda.

Tra gli eventi:

sabato 22 NOTTE BIANCA DEL PATRIMONIO CULTURALE con visite guidate gratuite al Santuario, al Castello e “Tomba di Rotari”, al Meta – Museo Etnografico Tancredi, a Il Sentiero dell’Angelo. Prenotazioni https://forms.gle/73s2DHbF5XKqt9ja8

Alle 20.30 passeggiata culturale con Pro Loco Monte Sant’Angelo.

martedì 25 “IO SONO CAPITALE DI PUGLIA: GALÀ DELLA CULTURA” con tanti grandi ospiti (Piazza Carlo d’Angiò, dalle ore 20.30)

A 7 anni dal secondo riconoscimento UNESCO, le faggete vetuste della Foresta Umbra, il 6 e il 7 luglio si terrà “Buon compleanno Faggete”.

sabato 6 luglio UNA NOTTE IN FORESTA, passeggiata in notturna in Foresta. Prenotazioni https://forms.gle/PjJLN3bKp9TXE4KV8

domenica 7 BIKE IN FORESTA (partenza da Elda Hotel alle ore 10.30. Info Mooveng Noleggio e Tour Green in Puglia)

CAMMINO DEI DUE SITI UNESCO – Con Monte Sant’Angelo Francigena in cammino nei due siti UNESCO. Domenica 23 giugno partenza dal Santuario verso la Foresta e domenica 7 luglio partenza dalla Foresta verso il Santuario.