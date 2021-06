A Mattinata oggi la prima edizione di “Merenda nell’oliveta”, le foto e le parole del Sindaco Bisceglia

Si è svolta oggi a Mattinata la prima edizione di “Merenda nell’Oliveta” l’evento di promozione dell’Olio Extra Vergine di Oliva.

Il Sindaco di Mattinata Michele Bisceglia spiega quanto è importante per la città di Mattinata puntare sui prodotti agro-alimentari:

L’assessore all’Industria turistica Paolo Valente, rilancia:”L’enogastronomia è strettamente legata al turismo”.

Festa a corte nel regno di sua maestà l’olio extravergine d’oliva. Ha fatto tappa oggi a Mattinata la 1^ edizione di “Merenda nell’Oliveta” con un lungo pomeriggio di attività sensoriali gratuite per celebrare il re indiscusso delle tavole mattinatesi e della Dieta mediterranea.

Organizzato dall’Associazione nazionale Città dell’Olio – in collaborazione con il Comune di Mattinata, l’Infopoint turistico, il Ministero delle Politiche Agricole e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – l’evento dà ai cittadini e ai turisti la possibilità di riappropriarsi di luoghi meno conosciuti e riscoprire la bellezza dello stare insieme tra i filari di olivi, all’ombra di un maestoso ulivo secolare, affacciati sulle terrazze di olivi a godersi il tramonto – in sicurezza – per celebrare l’olio Evo e i territori di produzione.

Un’esperienza unica da vivere al tramonto, immersi nel paesaggio olivicolo di Mattinata. Un modo per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi e delle olivete.

A Mattinata, celebre per le sue verdi distese di ulivi che si si fondono con l’azzurro del mare e per il suo ‘oro verde’, l’appuntamento era alle ore 17 presso Info Point turistico di Palazzo Mantuano, da dove é partita la breve escursione (di circa 1 km) per giungere al “Frantoio Le Monache”, dove, ci sono state tante attività tra cui scegliere come yoga tra gli ulivi, musica unplugged, laboratorio sensoriale dedicato all’EVO, esposizione di prodotti tipici dei produttori locali. A conclusione dell’evento una degustazione di pietanze tipiche locali a cura dell’Istituto Alberghiero “M. Lecce” di Manfredonia.