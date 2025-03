[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A MANFREDONIA PROTAGONISTI I GIOVANI VELISTI DELLA SELEZIONE INTERZONALE OPTIMIST



Si è conclusa con grande successo di partecipazione e di pubblico la Selezione Interzonale Optimist Centro Sud Italia, categoria Juniores (2014-2010). Nelle acque del Golfo di Manfredonia e salutati anche da un branco di delfini, le giovani promesse della vela italiana hanno dato il meglio di sé nel weekend appena trascorso.

L’evento sportivo, organizzato dalla SSD Gargano Sailing Club sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV) e in partnership con AICO (Associazione Italiana Classe Optimist), ha visto la partecipazione di circa 130 giovani atleti provenienti da ben 32 circoli di Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, e Abruzzo.

Complessivamente, nel weekend appena trascorso, si sono tenute quattro selezioni interzonali in tutta Italia: Venezia, Lago di Garda, Santa Marinella (Roma) e, appunto, Manfredonia.

La prova, valida anche come Seconda Tappa del Campionato Zonale, si è confermata importante tappa nel percorso di crescita sportiva dei giovani velisti, non solo per il valore tecnico delle regate, ma anche per l’esperienza di confronto e condivisione vissuta dagli atleti.

“Siamo orgogliosi della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato da questi giovani velisti – dichiara Raffaele Di Sabato, Delegato VIII Zona FIV –. La classe Optimist rappresenta il futuro della vela e questi ragazzi hanno dimostrato di avere la passione e le capacità per crescere in questo sport”.

Gli fa eco Beppe Palumbo, Componente Commissione Tecnica AICO e allenatore Circolo Vela Bari: “Sono soddisfatto dei risultati non solo della mia squadra ma di tutti i giovani velisti, buone le prospettive per gli step successivi, con la vela pugliese e del Sud Italia che dimostra la sua competitività. Infine, sono grato al Circolo del Gargano Sailing Club per la passione dedicata alla manifestazione. Complimenti alla Presidente Ilenia Clemente e a tutto il suo staff per l’organizzazione impeccabile”.

Tre giorni di gara davvero intensi, sia per i regatanti che per il comitato di Regata – sottolinea infine Michele Ricci, Race Course AICO – la scelta di Manfredonia è stata perfetta, come da pronostico. Il vento, vero carburante dei nostri piccoli velisti non si è fatto attendere e ci ha dato la possibilità di fare delle bellissime regate; il comitato organizzatore è stato eccezionale, vedere i ragazzi sempre sorridenti è il coronamento di tanti sforzi che per fortuna ci regalano weekend indimenticabili come questo”.

Un ringraziamento particolare va alle Istituzioni che hanno concesso il proprio patrocinio alla manifestazione: Comune di Manfredonia, Comune di Monte Sant’Angelo, Regione Puglia, Puglia Promozione, Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano e GAL Gargano, così come agli Sponsor che hanno sostenuto l’evento.

Straordinario l’apporto di Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e dei volontari P.A.S.E.R. e Croce Rossa Italiana Comitato di Manfredonia, che hanno garantito la sicurezza e l’assistenza dell’intera manifestazione. Menzione speciale per l’IPEOA Michele Lecce sede di Manfredonia e per l’ASE SpA.

Tutti hanno offerto un contributo prezioso per la buona riuscita della manifestazione.

I DIECI CLASSIFICATI, MASCHILE E FEMMINILE, DELLA SELEZIONE INTERZONALE DI MANFREDONIA:

1. Filippo Noto (Società Canottieri Marsala)

2. Andrea Tramontano (Reale Y. C. Canottieri Savoia)

3. Vittorio Lentini (Circolo Velico Sferracavallo)

4. Ludovico Maria Quintiliani (Reale Y. C. Canottieri Savoia)

5. Nicola Di Pilla (Circolo Vela Bari)

1. Carol Veneri (Circolo Vela Bari)

2. Elena Guidi (Circolo Velico Sferracavallo)

3. Giorgia Rossi (Reale Y. C. Canottieri Savoia)

4. Elisa Baldassarre (Reale Y. C. Canottieri Savoia)

5. Chiara La Loggia (Club Canottieri Roggero Lauria)

L’appuntamento per loro è con la prossima fase di selezione, che porterà i 31 migliori talenti velici italiani di categoria a sfidarsi nei Campionati Nazionali, in programma a Ravenna dal 2 al 6 aprile prossimi. La via per i Campionati Europei e Mondiali è tracciata, il movimento velico del Sud Italia punta su queste giovani promesse.