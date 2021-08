A Manfredonia parte stasera il lungo weekend di Ferragosto: gli eventi

Il lungo weekend di Ferragosto è alla porte e Manfredonia si presenta con un’offerta turistica molto variegata ed interessante per scoprire la città sotto nuovi punti di vista.

Dopo il grande successo della prima data, tornano oggi gli appuntamenti de “I Giovedì del Gusto – Food&Sound”: animazione artistica diffusa nel centro storico di Manfredonia con buona musica ed ottimo cibo, ideato ed organizzato nell’ambito di “Manfredonia Experience 2021” dai 28 operatori di “Manfredonia in Rete”. Il programma della serata di domani:

Il programma della serata prevede le seguenti postazioni:

– Bacco Tabacco e Venere – Giovanni Cafaro trio; (Via Maddalena);

– Bicchieri & Taglieri – Cibo e Felicità, Opificio Birraio, Perbacco, Distelleria Organica – Lineout quartet; (Via Santa Maria delle Grazie);

– Gelaterie Bianca Lancia – Stefano Capasso e Egidio Savastio (Viale dell’Arcangelo).

Il quartetto Line Out esegue un repertorio di jazz moderno e contemporaneo tratto da autori come Joshua Redman, Kenny Garrett, Kamasi Washington ed altri autori rappresentativi oltre a composizioni originali. La band è composta da: Antonio Pio La Marca – Alto Sax; Antonio ‘Ton’ Ciriello – El. Guitar; Alessandro Marchionni – El. Bass; Giuseppe Marino – Drums.

Il duo Voce-Piano “Savastio-Capasso” propone un repertorio prettamente d’ascolto ,attraverso le più note melodie Italiane e Internazionali….in chiave jazz, bossa e swing. Interpreteranno musiche di grandi autori , in un’atmosfera quasi da piano-bar e con lo stile che contraddistingue il percorso musicale di entrambi. Percorso innovativo di standard jazz .

Il Joe Cafaro trio vuole ripercorrere il ventennio più importante che va dalla fine degli anni ‘40 alla fine degli anni ‘ 60. Standard’s interpretati dai grandi solisti che hanno portato il jazz ad essere conosciuto in tutto il mondo . C.Parker, S.Rollins , J. Coltrane , T. Monk , H. Silver , J. Henderson , C. Porter e tanti altri saranno ricordati in questo progetto.

Nel weekend terzo appuntamento con “Tra Spirito e Cultura”, l’apertura straordinaria di luoghi di culto di particolare pregio artistico-culturale a cura di “Gal DaunOfantino”, “Touring Club Italiano”, “Fondazione Re Manfredi” e “Curia Arcivescovile” in collaborazione con Associazione Arcobaleno, Uisp Comitato di Manfredonia, DauniaTur.

Dalle ore 19 alle ore 22, nelle giornate di venerdì e sabato, sarà possibile visitare la Chiesa di San Francesco, Chiesa di San Benedetto, Chiesa Santa Chiara, Cattedrale, Museo Diocesano, Abbazia di San Leonardo e Basilica di Santa Maria di Siponto, vere e proprie chicche del patrimonio sipontino non sempre facilmente accessibili.

Oltre ai luoghi di culto, nelle stesse giornate, sono previste visite speciali all’Oasi Laguna del Re (a cura di DauniaTur, Centro Studi Naturalistici ONLUS e Associazione Fare Natura Pro Natura; per info +393488137728) ed al Museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana (per info +39 0884 541995).

Inoltre, nell’ambito delle giornate di valorizzazione organizzate dalla Direzione regionale Musei Puglia, sabato 14 agosto il Museo nazionale archeologico di Manfredonia aprirà straordinariamente al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 23.00.

Per l’occasione sarà possibile visitare i nuovi allestimenti delle sale espositive attraverso un emozionante percorso dalla Preistoria alla scoperta della civiltà dei Dauni.

(Informazioni per il pubblico: orario dell’evento: dalle ore 20.00 alle 23 – ultimo ingresso ore 21.30; fasce orarie di ingresso: 20.00 – 21.30).

Aderiscono a “Manfredonia Experience 2021”: Gal DaunOfantino, A casa di Bacco, Arnold’s, Bacco Tabacco e Venere, Bar Stella, Bianca Lancia, Bicchieri e Taglieri, Caffè Aulisa, Caffè Bramanthe, Calamarando, Coppola Rossa, Distilleria Organica, Ekologica Escursioni, Gelateria Marea, Gelateria Tommasino, In Piazzetta, Lido Aurora, Lido La Sirenetta, Lido Salpi, Malammore Beach Club, Martin, Opificio Birraio, Osteria Boccolicchio, Panzerotto d’Oro, Porta del Sole, Qbar, Querce di Mamre, Regiohotel Manfredi.