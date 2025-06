[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia nuovo aumento Tari, Città Protagonista: “Fermi tutti”

In questi caldissimi giorni di giugno stanno arrivando a tutti i cittadini le cartelle TARI, con numeri detti e messi a caso ed un aumento fuori da ogni logica, soprattutto in una situazione economica della città insostenibile per tanti versi e con una crisi, mai finita, dei settori trainanti della nostra economia: la pesca, l’agricoltura, il turismo.

I cittadini che hanno ricevuto queste cartelle, preoccupatissimi, si sono rivolti ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per capire il perché di tali aumenti e soprattutto se siano stati applicati gli sconti previsti in base alla (Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Come consigliere comunale di Città Protagonista chiedo:

all’ Amministrazione di: FERMARE TUTTO e convocare immediatamente tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale per capire quanto avvenuto e perché, per rimediare agli errori fatti da chi continua a non volersi confrontare su questi temi;

ai cittadini di aspettare a pagare le bollette TARI perché è possibile farlo tranquillamente entro il 31.12.2025

Faccio rilevare che:

Nel 2025 è entrato in vigore l’aumento dell’IVA sullo smaltimento dei rifiuti, così come stabilito dalla legge di Bilancio, è stato già applicato?

Ancora:

Come mai gli aumenti sono molto diversi tra di loro?

Perché alcune attività (bar, pasticcerie…) hanno avuto aumenti spropositati, anche di 1.000 euro l’anno?

Quanti sono gli utenti che pagano regolarmente? E’ vero che tanti non pagano affatto (30%); addirittura ci sono nuclei familiari non censiti alla TARI?

Non sarebbe utile coinvolgere i CAF nello stabilire una soglia equa per eventuali sconti? Quanti cittadini, in base all’ ISEE, potranno beneficiarne?

Il contributo fisso di sei euro quale bonus sociale è stato applicato?

La nostra ASE ha un piano industriale credibile o dobbiamo svenderla a qualche speculatore in attesa.

LIBERO PALUMBO – CITTà PROTAGONISTA