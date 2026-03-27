A Manfredonia la mostra fotografica Triduum Sacrum
A Manfredonia la mostra fotografica Triduum Sacrum
Il 28 Marzo 2026, nei locali di corso Manfredi, Manfredonia (FG) inaugurerà la mostra fotografica “Triduum Sacrum”, trasformandosi in un crocevia di emozioni e tradizioni.
L’esposizione, firmata da Pasquale Amoruso, Francesco Armillotta, Lorenzo Di Candia e Francesco Falcone, presenta 80 fotografie Fine Art dedicate al racconto delle celebrazioni dei riti Pasquali pugliesi.
Un progetto nato da oltre quindici anni di lavoro, che restituisce l’essenza autentica di una tradizione profondamente radicata nella cultura popolare.
Attraverso immagini intense, la mostra accompagna il visitatore tra riti e comunità: dai Pappamusci ai Misteri, dalle processioni ai volti segnati dalla devozione.
Ogni fotografia è una testimonianza viva di arte, fede, identità e appartenenza.
La mostra è stata arricchita dal patrocinio morale dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e del Comune di Manfredonia.