A Manfredonia il World Restart a Heart Day 2025 – Insieme per salvare vite!
📅19 ottobre 2025
📍 Piazza del Popolo – Manfredonia
🕔dalle 10 alle 12
MANFREDONIA – I Volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia parteciperanno alla Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare, un evento internazionale dedicato alla diffusione della cultura del primo soccorso e alla sensibilizzazione sull’importanza di saper intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.
Durante la mattinata, i nostri volontari realizzeranno dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e sull’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), coinvolgendo cittadini, studenti e famiglie.
💪 L’obiettivo è semplice ma fondamentale: insegnare a tutti che chiunque può salvare una vita.Con poche semplici manovre possiamo diventare protagonisti della catena della sopravvivenza.
Unisciti a noi per una giornata di formazione, partecipazione e solidarietà, dedicata a costruire una comunità più consapevole e pronta ad agire.
Per saperne di più:
URL evento: www.ilcor.org/wrah