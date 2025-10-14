Manfredonia

A Manfredonia il World Restart a Heart Day 2025 – Insieme per salvare vite!

Redazione14 Ottobre 2025
A Manfredonia 🚑World Restart a Heart Day 2025 – Insieme per salvare vite! 💪

📅19 ottobre 2025

📍  Piazza del Popolo – Manfredonia

🕔dalle 10 alle 12

MANFREDONIA – I Volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia parteciperanno alla Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare, un evento internazionale dedicato alla diffusione della cultura del primo soccorso e alla sensibilizzazione sull’importanza di saper intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

Durante la mattinata, i nostri volontari realizzeranno dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e sull’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), coinvolgendo cittadini, studenti e famiglie.

💪 L’obiettivo è semplice ma fondamentale: insegnare a tutti che chiunque può salvare una vita.Con poche semplici manovre possiamo diventare protagonisti della catena della sopravvivenza.

Unisciti a noi per una giornata di formazione, partecipazione e solidarietà, dedicata a costruire una comunità più consapevole e pronta ad agire.

Per saperne di più:

URL evento: www.ilcor.org/wrah

