A Foggia 14 Comuni sottoscrivono la Carta Etica dello Sport del Soroptimist International d’Italia

Firma della “Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”

“Donne & Sport” il tema dell’incontro organizzato dal Soroptimist Club di Foggia, con il patrocinio

della Provincia e dell’Università degli Studi di Foggia per presentare la Carta Etica per il

superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport e per contribuire ad una nuova

narrazione dello sport e dei suoi luoghi in un’ottica di genere che valorizzi le storie delle atlete,

mercoledì 20 novembre presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana con inizio alle ore 17,30.



L’incontro si inserisce nell’ambito del Progetto del Soroptimist International d’Italia “Donne e

Sport, la lunga strada verso la parità” sviluppato, traendo spunto dal Centenario della 12° edizione

del Giro d’Italia partito da Milano nel 1924 in cui prese il via Alfonsina Strada, unica donna nella

storia del Giro ad aver gareggiato, per promuovere i valori dello sport come occasione di

integrazione, educazione e rispetto e per sensibilizzare sui temi del linguaggio e della scarsa

presenza delle atlete nei media e negli organi decisionali.

Converseranno sul tema la Presidente Nazionale del Soroptimist International d’Italia, Adriana

Macchi, l’Assessore allo sport del Comune di Foggia, Domenico Di Molfetta, la Componente della

Giunta regionale del CONI Francesca Rondinone e le Atlete olimpioniche, Martina Criscio e

Veronica Inglese.



Durante l’incontro sarà sottoscritta la Carta Etica per il superamento dei divari e delle

discriminazioni di genere nello sport, che rappresenta l’Obiettivo principale del progetto nazionale

da parte dei Comuni di Accadia, Alberona, Ascoli Satriano, Bovino, Cerignola, Deliceto, Foggia,

Manfredonia, Ordona, Peschici, Pietramontecorvino, San Severo, Serracapriola e Vieste.



La Carta Etica promossa in collaborazione con l’Associazione Nazionale Atlete – ASSIST,

rappresenta l’obiettivo principale del progetto nazionale del Soroptimist che sottolineando

l’importanza del coinvolgimento femminile nello sport, a livello agonistico o amatoriale, sin dalla

prima infanzia, senza interruzioni, abbandoni o allontanamenti, determinati dalla discriminazione

di genere, si concretizza nell’impegno delle amministrazioni ad adottare e sviluppare politiche e

azioni di valorizzazione della pratica sportiva.

L’incontro moderato dal giornalista Enrico Ciccarelli, sarà aperto dai saluti istituzionale del

Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, del Sindaco di Foggia, Maria Aida

Episcopo, del Prorettore dell’Università degli Studi di Foggia, Donatella Curtotti e della Presidente

Soroptimist International-Club di Foggia, Elisabetta Checchia.



Seguirà una visita del Centro Storico guidata dalla Dott.ssa Franca Palese, Presidente Provinciale

della Confguide di Foggia.