A Carpino il 27 ottobre la Camminata tra gli Olivi per scoprire l’identità alimentare e culturale del Territorio. Percorso tra frantoi e colture secolari che costituiscono la storia del paesaggio



Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi: è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, in programma il 27 ottobre 2024 a Carpino (partenza ore 9.30, parcheggio interscambio ingresso centro abitato). Evento organizzato dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in tantissimi comuni italiani, tra cui Carpino, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano.

È l’ottava edizione dell’evento promosso dalla locale Pro Loco e dal Comune di Carpino in collaborazione con Gargano Natour e con il Patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’Unpli e dalla Fondazione Italiana Fegato. Media partner la rivista enogastronomica LIKE. Nelle precedenti edizioni, la “Camminata” ha riscosso un enorme successo per la grande partecipazione di turisti, residenti e soprattutto di intere famiglie. Si va, infatti, alla scoperta di un patrimonio verde nel cuore del Gargano che rappresenta anche l’identità culturale della nostra Terra, per condurre i partecipanti alla scoperta di piante spesso secolari, che hanno contribuito a costruire la storia del paesaggio e delle comunità.

Tra il Lago di Varano e la Foresta Umbra sorge Carpino, uno dei borghi più caratteristici del Parco Nazionale del Gargano. Definita a giusta ragione “città dell’olio”, Carpino si è ritagliata nel giro di pochi anni uno spazio non indifferente a livello anche nazionale. Da un lato le sue pregiate colture olivicole producono un rinomato olio extra vergine che, unitamente ad altri prodotti agricoli e alla pesca nel vicino lago di Varano, garantiscono all’economia locale importanti successi.

L’ospitalità dei Frantoi La Valle e Sacco Rocco sarà il contatto diretto della Camminata tra gli Olivi ideata proprio per ristabilire un legame con la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

Il facile percorso, 4 km circa, per un tempo di percorrenza orientativo di una ora e mezza, insiste per la maggior parte intorno a quote pianeggianti e non presenta dislivelli impegnativi, rendendolo ben fruibile a tutti (si consiglia tuttavia di indossare un abbigliamento adeguato). Al termine dell’escursione, la Masseria Facenna ospiterà i partecipanti per una degustazione di prodotti tipici della tradizione culinaria carpinese, preparata con cura dai volontari della Pro Loco di Carpino. La giornata sarà accompagnata da musica popolare.

Info e prenotazioni: 3389024989.