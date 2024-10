92 anni di storia, passione e orgoglio: auguri Manfredonia Calcio

Anche se non esiste una data esatta per la fondazione del Manfredonia Calcio, possiamo far coincidere questo anniversario con la prima notizia ufficiale apparsa sulla “Gazzetta del Mezzogiorno” il 16 ottobre 1932. Fu in quell’occasione che la nascita dell’A.S. Manfredonia venne annunciata, grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani studenti, tra cui il nostro primo storico presidente, Michele Bissanti.

Da quel momento, il Manfredonia Calcio è diventato molto più di una squadra: è un simbolo di famiglia, comunità e appartenenza per la nostra città. In questi 92 anni, abbiamo vissuto insieme momenti di gioia e dolore, vittorie e sconfitte, ma siamo sempre rimasti uniti, legati dalla nostra passione biancoceleste.

Il nostro storico Miramare ha visto generazioni di tifosi sipontini sostenere i nostri colori, un luogo dove si sono intrecciati sogni, speranze ed emozioni indimenticabili. È lì che il cuore di Manfredonia batte più forte, dove la nostra squadra ha lottato per regalare gioie alla sua gente.

Oggi festeggiamo non solo una squadra, ma una tradizione lunga 92 anni, fatta di orgoglio, sacrifici e amore per il calcio..

Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso e a chi continua a sostenere il Manfredonia, anno dopo anno.

Forza Manfredonia, sempre e per sempre