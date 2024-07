7 atleti della Gargano Sailing al campionato zonale del circolo della vela di Bari

Nel weekend appena trascorso presso il circolo della vela Bari si è svolta la 5 tappa del campionato zonale valevole come seconda selezione zonale.

Sono stati due giorni di selezione ricchi di sole, di vento e di amicizia: due giorni di bellissimo sport e di agonismo. 7 gli atleti della Gargano Sailing presenti accompagnati dal coach @michelangelodelbravo .

Tutti sono riusciti a trovare dei bellissimi spunti ottenendo dei buoni parziali. Nella divisione B sia Maya Damiano che Giuseppe Gaudiano si qualificano per la coppa cadetti (campionato italiano destinato all classe 2014)che si terrà verso la fine di agosto nelle acque di Genova, Maya conquista anche il terzo posto alla 5 tappa del campionato zonale.

La squadra appena rientrata ha ripreso subito gli allenamenti per potersi preparare ai prossimi eventi: 4 tappa trofeo optimist Italia “kinder joy of moving” che si terrà a fine mese nelle acque di Rimini e infine Genova, come già detto per la coppa Cadetti Optimist.

Restate con noi …

Vi terremo aggiornati