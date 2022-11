“5 minuti per salvare il Mondo” è lo slogan della campagna di sensibilizzazione organizzata dall’associazione “Lo Sperone” di Legambiente con il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo e dei Servizi ambientali Tekra.

A partire da domani, martedì 8 novembre, attivisti di Legambiente si fermeranno per una decina di minuti nelle classi delle Primarie e delle Medie che hanno aderito all’iniziativa con lo scopo di rafforzare nei ragazzi la cultura ecologica ed educarli alle buone pratiche per contrastare il fenomeno dello spreco e dell’inquinamento.

«Il progetto educativo proposto dal nostro circolo tende ad una partecipazione attiva dei ragazzi oltre ad essere una opportunità per i loro insegnanti e tutta la scuola. Siamo convinti che solo attraverso l’educazione e la formazione si possano far crescere nuove generazioni capaci di cogliere la sfida di un futuro più pulito e giusto» ha commentato il Presidente del circolo locale “Lo Sperone” Antonio Tortorelli.

Nel corso dell’incontro, in “5 minuti” sarà spiegato come evitare lo spreco dell’acqua e dell’energia elettrica e come differenziare correttamente i rifiuti. Si invoglieranno i ragazzi a piantare alberi e praticare attività fisica, cominciando con l’andare a scuola a piedi o in bicicletta.

Al termine dell’incontro, i giovani studenti saranno invitati a scrivere un racconto su una delle azioni proposte. Il racconto avrà un protagonista che si impegna attraverso il suo comportamento a rispettare l’ambiente e a difenderlo da comportamenti scorretti. Gli elaborati prodotti saranno successivamente valutati da una apposita commissione.

«Un’altra lodevole iniziativa di Legambiente che coinvolge giovani e giovanissimi della nostra città, alla cui estrema sensibilità affidiamo riflessioni e azioni concrete per la tutela del territorio. Sono certo che sia questa la strada più giusta, avanti così» le parole di Matteo Masciale, Assessore all’Ambiente.