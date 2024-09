7 E 8 SETTEMBRE 4° SLALOM CITTÀ DI MONTE SANT’ANGELO, LE ORDINANZE DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

Sabato 7 e domenica 8 settembre 2024 Monte Sant’Angelo sarà il circuito del 4° Slalom Città di Monte Sant’Angelo.

La “Strada provinciale 55 Macchia-Monte Sant’Angelo” resterà chiusura domenica 8 settembre dalle ore 8 alle 19.

Sabato 7 e domenica 8 diverse strade coinvolte dal divieto di sosta e transito.

Ecco le ordinanza della Prefettura e della Polizia Locale per la disciplina della circolazione.

Ordinanza Prefettura – La Prefettura ha disposto “la sospensione temporanea della circolazione nel giorno 8 settembre 2024 dalle ore 8 alle ore 19 e comunque fino alla ultimazione di tutte le macchine previste da parte dell’ultimo concorrente in gara sulla S.P. 55”.

Ordinanza Comune – La Responsabile del Settore Sicurezza-Viabilità-SUAP ha disposto l’istituzione del “divieto di sosta, con rimozione coatta a tutti i veicoli, eccetto i veicoli autorizzati a servizio della manifestazioni sabato 7 e domenica 8 in Piazza Giovanni Paolo II e Via Cavour e il giorno 8 settembre in Piazza Giovanni Paolo II, Via Pietro Giannone (tratto da piazza Giovanni Paolo II a Via Luigi Zuppetta) e via Luigi Zuppettta (tratto da via Marcisi a incrocio con via Pietro Giannone) nonché sulle piazzole di sosta presenti lungo la S.P. 55 in corrispondenza degli ingressi delle abitazioni ivi presenti.

È altresì istituito il divieto di transito nell’area adibita a parco chiuso e premiazione e nelle vie sopra citate durante il transito dei veicoli partecipanti alla gara”.