30 indagati per traffico di droga tra la Capitanata ed il Molise

Sarebbero 30 le persone coinvolte nella maxi operazione antidroga messa in atto dai carabinieri tra la provincia di Foggia ed il Molise.

La retata di stamattina da parte dei carabinieri nell’operazione “White Beach”

Il gruppo criminale trafficava soprattutto cocaina e hashish avvalendosi probabilmente di rifornitori sanseveresi. Fulcro dell’organizzazione la località balneare di Campomarino Lido, in Molise, ma a pochi passi dal confine foggiano, meta di tantissimi villeggianti soprattutto di San Severo. Basi di spaccio anche a Termoli, Guglionesi e altri piccoli centri molisani. Lo spaccio avveniva in abitazione ma anche in locali della costa e attività commerciali.