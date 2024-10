26 carcasse di auto rimosse nel torrente Carapelle

26 Carcasse auto rimosse nel torrente Carapelle

Manfredonia, nell’ambito della collaborazione con gli Ispettori ambientali Territoriali CIVILIS del Comandante Giuseppe Marasco con la Polizia Locale del Comune di Manfredonia, e tutti i mezzi della custodia giudiziaria di Antonio Manzella di turno nei giorni pari, sono state rimosse fino al tramonto numerose carcasse di auto oggetto di furto, cannibalizzate e abbandonate ad opera di ignoti e rinvenute duranti i controlli periodici di vigilanza del territorio di capitanata e del torrente Carapelle. ( Foto e video ) probabilmente le carcasse saranno poste sotto sequestro giudiziario da parte della Procura della Repubblica di Foggia. Per tutte le auto che sono identificabili con targhe o numero telaio, i proprietari delle carcasse purtroppo per legge anno subito il danno del furto della proprio veicolo e oggi la beffa del ritrovamento della carcasse il quale dovranno pagare a proprie spese la rimozione avvenuta, eventuali carcasse non identificabili le spese sono a carico del Comune di Manfredonia.

MARASCO si congratula con la polizia locale di Manfredonia presente sul posto la Vice Comandante con collega, perché questa operazione prima delle grandi piogge rientra nella pianificazione del servizio di protezione civile e ambientale, volta alla prevenzione del rischio idrico e idrogeologico, tutela della flora e della fauna del torrente Carapelle, iniziative che puntualmente programmate in diversi mesi dell’anno per tutelare il nostro territorio e la cittadinanza”.

MARASCO conclude: In Capitanata ma soprattutto nel territorio di Manfredonia ( Borgo Mezzanone) ci sono troppe auto, camion o trattori abbandonati sulle strade e sulle proprietà private che con il passare degli anni perdono liquidi sulla superficie dissipando in aria ruggine o polvere di vernice o di freni. Per questo va introdotta la rimozione dopo 2 avvisi o lo smaltimento pagato dal proprietario del terreno.