23 aprile, buon compleanno Manfredonia!

“Lo mese d’Abrile lo iurno de Santo Giorgio, re Manfredo fuie mperzona à desegnare lo pedamiento de le mura et a squadrare le strate de Manfredonia…”

Così scriveva Matteo Spinelli, raccontando la nascita della città che porta il nome del suo fondatore.

Era il 23 aprile del 1256. Manfredi fece arrivare materiali e uomini da ogni dove, consultò astrologi, vegliò personalmente sul cantiere, immaginò una città viva, forte, accogliente. Un luogo nuovo in cui ricominciare, dopo la distruzione di Siponto, a due passi dal mare e col cuore rivolto al futuro.

“E se il principe fosse vissuto ancora per alcuni anni – scrisse lo storico Salimbene de Adam – Manfredonia sarebbe divenuta una delle più belle città del mondo.”

Buon compleanno, Manfredonia.

Per chi la vive, per chi la sogna, per chi non hai mai smesso di amarla.

Maria Teresa Valente