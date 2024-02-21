14enne salva un uomo praticando il massaggio cardiaco: "L'ho visto fare nella serie tv DOC"

Verona, 14 anni salva un uomo colto da un malore praticando il massaggio cardiaco: "L'ho visto fare nella serie tv DOC". Senza il suo pronto intervento, l'uomo sarebbe morto.Domenica a Colognola ai Co...

Verona, 14 anni salva un uomo colto da un malore praticando il massaggio cardiaco: "L'ho visto fare nella serie tv DOC". Senza il suo pronto intervento, l'uomo sarebbe morto.

Domenica a Colognola ai Colli in provincia di Verona, un ragazzo di 14 anni ha salvato una vita praticando la manovra di Heimlich, vista la sera prima nella nota serie fiction in onda su Rai 1 "Doc con le tue mani". Il ragazzo stava andando al campetto della scuola per una partita di calcio insieme ai suoi amici, quando ha sentito le urla di una donna. Accanto all'uomo, la moglie in preda al panico era al telefono con un operatore del 118. Il ragazzo senza indugio, le ha tolto il telefono dalle mani e ha comunicato al medico la posizione esatta. "Il medico mi ha chiesto se me la sentissi di fare un massaggio cardiaco, e ho risposto di sì." Seguendo le indicazioni del medico, pratica la manovra salvavita all'uomo steso a terra. "Sono andato avanti con il massaggio cardiaco per 15 minuti, non mi sono fermato fino a quando non è arrivata l'ambulanza. La prognosi dell'uomo resta riservata, ma, senza il mio intervento, i medici mi hanno detto che sarebbe morto", aggiunge il ragazzo.

L'applauso di Luca Zaia e la proposta della candidatura ad Alfiere della Repubblica

Il giovanissimo eroe si chiama Matteo Ridolfi. Il giorno seguente è stato accolto dalla sua classe con un lungo e caloroso plauso. Anche Luca Zaia, presidente della regione Veneto ha espresso parole di riconoscimento per il ragazzo, commentando l'accaduto sui social: "Il 14enne, studente di terza media ha eseguito le manovre salvavita viste sabato scorso in un film. Un plauso speciale a Matteo per la sua straordinaria prontezza d'animo e coraggio dimostrato". La sindaca di Colognola ai Colli, Giovanna Piubello, ha proposto la candidatura ad Alfiere della Repubblica.