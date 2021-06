Carovana della prevenzione a Manfredonia

La Carovana della Prevenzione di Komen Italia che si terrà in Puglia fa tappa a Manfredonia. Il 23 giugno

2021 Komen Italia associazione in prima linea per la lotta ai tumori del seno sarà presso Marina del

Gargano – Porto Turistico di Manfredonia dalle 9.00 alle 16.30 per offrire esami diagnostici gratuiti di

senologia, ginecologia e consulenze di nutrizione e shiatsu rivolte a donne in difficoltà socio-economica al

di fuori della fascia di età prevista dallo screening regionale.



La Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile

di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e

prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che

per questo dedicano meno attenzione alla propria salute. La tutela della salute femminile ha importanti

ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare,

lavorativo e sociale.



Grazie a Unità Mobili ad alta tecnologia, la Carovana percorre l’Italia offrendo

gratuitamente alle donne numerose attività di promozione della salute femminile: esami per la diagnosi

precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero, consulenze specialistiche di prevenzione secondaria di

altre patologie femminili, laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del

benessere e della corretta alimentazione.

“Il 2021 ci vede in prima linea per contrastare i ritardi che la pandemia ha causato sugli esami diagnostici,

dichiara Linda Catucci, presidente Comitato Regionale Puglia di Komen Italia. Nell’ultimo anno infatti oltre 2

milioni di donne non hanno potuto svolgere i regolari controlli e moltissime riceveranno una diagnosi in uno

stadio più avanzato e più difficile da curare. È un’emergenza nell’emergenza che possiamo contrastare solo

grazie al sostegno dei partner e dei donatori di Komen Italia e all’impegno dei medici e volontari”.



“La pandemia Covid oltre ai pesanti danni diretti, ha determinato anche gravi ritardi in tutti i programmi

preventivi ed in particolare di quelli Oncologici, causando ritardi nelle diagnosi e maggiori difficoltà nelle

terapie. Questa lodevole iniziativa sanitaria è volta ad attutire tali danni ed a richiamare l’attenzione della

popolazione sull’importanza della Prevenzione per cui la Komen si batte da tanti anni. I professionisti che

parteciperanno all’iniziativa volontariamente e gratuitamente, rivestono tutti un elevato profilo

professionale, assicurando alla popolazione oggetto della iniziativa le migliori performances. La prevenzione

senologica sarà assicurata dai dottori Francesco Fiorentino e Roberto Murgo, mentre la ginecologia sarà

inquadrata dalle dottoresse Sonia Marrocchella e Laura Donati, insieme all’ostetrica Maria Grazia Arena. Il

dottor Carmine Mione effettuerà consulenze dietologiche e darà indicazioni sulle corrette abitudini

alimentari. Sarà dedicato spazio anche alla manipolazione secondo la disciplina Shiatsu, operata dalla

terapeuta /operatrice olistica Alicia Gonzales Garcia.” Queste le dichiarazioni del Dott. Roberto Murgo

coordinatore dell’equipe medica della giornata di Carovana.



Le liste dei pazienti saranno stilate dalla Caritas Diocesana, in accordo con le parrocchie e con la

collaborazione della locale sezione della Uisp. I nostri sentiti ringraziamenti vanno al Presidente del

Comitato Uisp Orazio Falcone ed alla consigliera nazionale Uisp Antonietta D’Anzeris.

Grazie al consolidato sodalizio tra il Comitato Regionale Puglia della Komen Italia e la Uisp Manfredonia è

stato possibile realizzare eventi insieme, aventi come unico obiettivo la tutela e la promozione della salute

delle donne dimostrando che fare rete si può soprattutto grazie ad associazioni e persone serie dedicate al

mondo del volontariato.



La tappa a Manfredonia è svolta con il Patrocinio del Comune di Manfredonia e il contributo della

Fondazione Johnson & Johnson, in collaborazione con l’associazione UISP di Manfredonia, nel pieno

rispetto delle vigenti normative di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Manfredonia conclude un lungo Tour che ha visto la Puglia protagonista nell’azione di sensibilizzazione

nella campagna di Prevenzione per il tumore alla mammella, andando così a supportare le unità

ospedaliere locali e territoriali che da sempre ci aiutano in questo grande progetto di solidarietà sociale.

Qui di seguito l’elenco delle tappe effettuate: