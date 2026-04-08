Zeudi Di Palma travolta dalle critiche dopo l’intervista a Belve: “Zero contenuti”

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Zeudi Di Palma è stata l’ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani ogni mercoledì sera sui teleschermi di Rai 2. L’ex Miss Italia ha risposto al fuoco di domande da parte della conduttrice. Un’intervista molto attesa da parte del popolo social per via degli argomenti trattati. L’ex con corrente del Grande Fratello 2024 ha parlato del delicato tema della sessualità, della raccolta fondi da 50 mila euro ricevuta dai suoi fans e del suo lavoro come tatuatrice. In particolare, Zeudi Di Palma ha rivelato come ha usato i soldi ricevuti dai suoi sostenitori in seguito all’esperienza fatta all’interno del reality show targato Mediaset. La donna ha dichiarato: “ho utilizzato quei soldi bene, per studiare recitazione. All’inizio volevo restituire, sono stata molto attaccata, poi mi hanno fatto riflettere: puoi aiutare altri e aiutare te stessa con gli studi”

Zeudi Di Palma a Belve: la reazione del popolo social

Le dichiarazioni di Zeudi DI Palma hanno scatenato il popolo social. Molti i commenti apparsi in rete durante la messa in onda dell’ospitata dell’ex Miss Italia nello studio di Belve come questi: “L’intervista a Zeudi Di Palma ieri è stata il nulla mischiato con il niente. 0 contenuti, ma solo tanta spocchia dovuta poi a chissá quale “merito”. Ha fans che la ricoprono inspiegabilmente di soldi, per il resto non ha altro da dire” mentre un altro ha scritto: “Ho appena recuperato l’intervista di Zeudi a Belve. Posso dire di aver visto tutte le puntate delle 9 stagioni e, per me, è ufficialmente l’ospite più debole e più priva di contenuti finora. Forse sarebbe stato meglio aspettare qualche anno in più… no?!“. Insomma Francesca Fagnani forse avrebbe dovuto aspettare qualche anno in più prima d’invitare l’ex gieffina.